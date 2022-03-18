Хлопчик тримає у руках квадрокоптер, який вирішив віддати військовим

6-річний хлопчик родом із Сумської області вирішив віддати українським захисникам подарований на день народження квадрокоптер. Про вчинок маленького українця повідомив освітній центр Верховної Ради.

Хлопчик із міста Кролевця на Сумщині довго мріяв про квадрокоптер і батько подарував 6-річному сину омріяну річ на день народження. Коли він почулв, що військові ЗСУ потребують такої техніки, сам запропонував віддати свій подарунок.

«Тату, давай подаруємо нашим військовим. Їм потрібніші. Вони ж нас захищають», – сказав 6-річни хлопчик своєму батьку.

Освітній центр Верховної Ради не оприлюднює ім’я та прізвище дитини, проте опублікував фотографію хлопчика, який вирішив віддати свій подарунок українським захисникам.

Додамо, що українські військові постійно потребують допомоги для придбання необхідної техніки та забезпечення. Якщо у вас є можливість фінансово підтримати ЗСУ, то наводимо спецрахунок Нацбанку для підтримки армії, а також реквізити благодійного фонду «Повернись живим».

Банк: Національний банк України

МФО 300001

Рахунок № UA843000010000000047330992708

код ЄДРПОУ 00032106

Отримувач: Національний банк України

Якщо ви хочете зробити переказ НБУ у валюті – перелік реквізитів.

Фонд «Повернись живим»:

Ощадбанк:

​IBAN: UA223226690000026007300905964

ЄДРПОУ: 39696398

Отримувач: Благодійна Організація «Міжнародний благодійний фонд «Повернись живим»

Призначення платежу: Благодійна пожертва військовослужбовцям.

Приватбанк:

​IBAN: UA383052990000026005015017860

ЄДРПОУ: 39696398

Отримувач: Благодійна Організація «Міжнародний благодійний фонд «Повернись живим»

Призначення платежу: Благодійна пожертва військовослужбовцям.

Якщо ви хочете зробити переказ фонду у валюті – перелік реквізитів.