Валерія Єжова передала Сергію Притулі гроші, які вона зібрала на ЗСУ

Чемпіонка світу з шашок серед дівчат Валерія Єжова передала у благодійний фонд Сергія Притули 21 000 грн, які зібрала, граючи у шашки на вулиці в Києві. Про це повідомив Сергія Притула у вівторок, 12 липня.

10-річна чемпіонка світу з шашок Валерія Єжова грала з усіма охочими на вулиці в шахи. Гра відбувалась, якщо гравці платили благодійний внесок, це могла бути будь-яка сума. Таким чином Валерія Єжова за кілька тижнів назбирала 21 000 грн.

Усю зібрану суму дівчинка 11 липня особисто передала Сергію Притулі на потребу Збройних сил України.

«Валерія – чемпіонка світу з шашок.І спонсор нашого фонду.+21 000 грн в скарбничку. Лисий ботокс здохне і так і не зрозуміє, чому програв. А тому, що наш народ з такими дітьми перемогти неможливо!», – повідомив Сергій Притула.

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Валерія Єжова передала Сергію Притулі 21 000 грн (відео Любові-Квітки Єжової)

За його словами, ніхто з опонентів Валерії Єжової не зміг обіграти її в шашки.