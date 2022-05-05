Максим хоче повернутися у Покровськ і допомогає військовим, щоб вони швидше перемогли

Максим Гайдученко із Покровська, який зараз мешкає у Чернівцях, вже зібрав тут кошти на 20 бронежилетів, кілька розгрузок, оптичних приладів та інших речей для Збройних сил України. Щоб заробити гроші для армії, школяр написав оголошення про пошук роботи і за символічні суми допомагав сусідам із прибиранням, приносив воду, ходив на покупки.

За інформацією прес-служби Нацполіції України, 11-річний Максим вже понад місяць збирає кошти на потреби військовослужбовців. Хлопцеві допомогли дорослі мешканці Чернівців і їм разом вдалося відправити більше 20 бронежилетів, 5 розгрузок, тепловізор, пристрій нічного бачення, одяг і ліки для поранених.

У поліції зазначають, що Максим вирішив допомогти українським військовим і написав оголошення про пошук роботи та за символічну суму. Школяр допомагав сусідам виносити сміття, приносив питну воду та ходив за покупками.

«Якось мені написав солдат і сказав, що хоче зробити дружині подарунок. Він попросив мене придбати квіти й доставити його дружині. Коли ми прийшли до жінки, вона не могла повірити, що ті квіти – для неї. А потім розплакалася від несподіванки», – розповів Максим.

Разом з мамою школяр переказав частину коштів на придбання одягу захисникам, а також на реабілітацію військовослужбовця, який через поранення втратив ногу. Мама хлопчика Олена розповідає, що син за час війни дуже змінився, став відповідальним і постійно шукає можливість допомогти солдатам. Сім’я хлопця хоче повернутися до Покровська.