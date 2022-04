Картину Приймаченко «Квіти виросли біля 4-го блоку», яку вона створила у 1990 році, продадуть на аукціоні

Киянин Ігор Пономарчук із дружиною передали картину української художниці Марії Приймаченко на потреби ЗСУ. Про це повідомив волонтер та громадський діяч Сергій Притула. Також він розповів, що збір 11 млн грн на закупівлю транспорту для українських військових, який він оголосив напередодні, закрито. Кошти вдалося зібрати за добу, повідомив у середу ввечері, 20 квітня, Сергій Притула.

«Хочу щиро подякувати усім, хто відгукнувся на заклик придбання транспорту у попередньому дописі! За добу ми зібрали необхідну суму! Завтра приступаємо до фінансових операцій, наслідком яких стане поповнення наших підрозділів джипами саме мілітарного характеру у кількості 15 одиниць + 1 вантажівка. Щось у гривні, щось валютою, щось криптою, але конкретно під цей проект ми зібрали 11 млн грн», – розповів Притула.

Також він зазначив, що наступним кроком допомоги ЗСУ стане продаж на аукціоні роботи української художниці Марії Приймаченко.

«У нас на штабі є волонтер, водій Ігор. Він прийшов до директорки фонду і сказав, що має картину, яку хоче продати, а виручені кошти передати на потреби ЗСУ. Я трохи скептично поставився до цієї пропозиції, бо не дуже знаю, як проводити ті аукціони. Але він приніс її в офіс і я прозрів», – розповів Сергій Притула.

З’ясувалося, що це картина Марії Приймаченко «Квіти виросли біля 4-го блоку», яку вона створила у 1990 році.

«Для мене ця картина є безцінна, бо це Приймаченко! Це Приймаченко, музей якої був розбомблений орками. Я за те, щоби творчість Приймаченко пішла на те, щоби ми бомбили орків. Мистецтво теж за Україну, мистецтво теж каже «Слава ЗСУ!», – повідомив Притула.

Картину фонду Сергія Притули передало подружжя Дар'ї Добріян та Ігоря Пономарчука.

«Нам би хотілося підтримати ЗСУ, Фонд Сергія Притули. І ми вирішили зробити цей жест. Наша родина би ніколи не продала цієї картини, якби не війна. Іншим колекціонерам продавати таку картину шкода, але для ЗСУ – ні», – розповіла генеральна директорка музею «Духовні скарби України» Дар'я Добріян.

Наразі триває робота з галеристами та українським аукціонним домом. Планується, що аукціон триватиме декілька днів. Притула зазначив, що дуже сподівається на те, що картина залишиться в Україні. Більше деталей про проведення аукціону він пообіцяв повідомити пізніше. Також він зазначив, що родина Марії Приймаченко відмовилася від роялті з продажу картини на користь ЗСУ.

Відео БФ Сергія Притули

Зазначимо, що збір коштів для ЗСУ продовжується. Рахунки залишаються активними для пожертв, адже нові запити щодо потреб надходять щодня.

Реквізити для переказу коштів:

