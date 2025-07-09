Андрій Балога забезпечив ухвалення на сесії рішення про продаж землі компанії Михайла Ланя

НАБУ і САП направили до суду справу за обвинуваченням міського голови Мукачева Андрія Балоги та голови Мукачівської районної ради Михайла Ланя у зловживанні службовим становищем для продажу за заниженою вартістю землі у центрі міста, площею понад 3 га.

Як повідомили в НАБУ 9 липня, міський голова забезпечив ухвалення на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже 9 разів ціною ділянки приватному товариству, фактичним контролером якого є голова райради, колишній нардеп.

«Підставою для цього стала експертна грошова оцінка із заниженою вартістю ділянки, за яку власникам компанії-оцінювачки надали хабар. В результаті таких оборудок землю з ринковою вартістю 91,4 млн грн продали усього за 9,6 млн грн. Попри таку мізерну ціну, міський голова особистим рішенням ще й надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців», – зазначили в НАБУ.

Нагадаємо, мера Мукачева Андрія Балогу та голову райради Михайла Ланя затримали у червні 2024 року за корупційну схему продажу місцевого стадіону «Авангард», через яку громада втратила понад 80 млн грн.

Обох посадовців відправили у СІЗО, з якого вони вийшли, сплативши по 30 млн грн застави. Пізніше суд зняв з Андрія Балоги електронний браслет, який нібито не працював через постійні відключення електроенергії, та дозволив меру Мукачева пересуватися територією Закарпатської області. За зловживання Андрію Балозі та Михайлу Ланю загрожує до 6 років ув’язнення.