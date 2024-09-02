Андрія Балогу підозрюють у зловживанні владою, що завдало Мукачівській громаді 75 млн грн збитків

Суддя Вищого антикорупційного суду Володимир Воронько своїм рішенням зняв електронний браслет з підозрюваного у зловживанні владою міського голови Мукачева Андрія Балоги. На знятті пристрою, який не працював стабільно через постійні відключення електроенергії, наполягав захист політика.

За інформацією сайту «Слово і діло», рішення прийняли під час судового засідання 23 серпня, де розглядали продовження дії всіх обов'язків, покладених на Андрія Балогу після виходу з СІЗО під заставу у 30 млн грн. Тоді політику заборонили виїжджати без дозволу за межі Мукачева, спілкуватися з іншими підозрюваними та свідками. Також він мав здати на зберігання закордонний паспорт та одягнути електронний браслет.

Окрім зняття електронного браслету сторона захисту просила суд дозволити Андрію Балозі пересуватися територією Закарпатської області. Ці клопотання захисників задовільнили, дію решти обов'язків, покладених на мера Мукачева, ВАКС продовжив до 23 жовтня.

Нагадаємо, 36-річного Андрія Балогу затримали 25 червня за підозрою у зловживанні владою під час продажу стадіону «Авангард» у Мукачеві компанії, фактичним власником якої є голова райради Михайло Ланьо. Своїми діями політики завдали Мукачівській громаді збитків на майже 75 млн грн.

Справу Андрія Балоги розглядає суддя ВАКС Володимир Воронько. Раніше він скасував оголошену НАБУ підозру колишньому народному депутату Олександру Грановському («Блок Петра Порошенка»), якого звинувачували в організації корупційної схеми на АТ «Одеський припортовий завод», що завдала збитків на 93,3 мільйона гривень. Грановський уже кілька років живе за кордоном.

Також Володимир Воронько відмовився взяти під варту керівника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка, звинуваченого у розкраданні 56 мільйонів гривень і той вийшов під заставу у 30 млн грн.