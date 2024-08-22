Олександр Грановський виїхав з України у серпні 2019 року

Колишній народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Олександр Грановський виграв справу у Вищому антикорупційному суді про організацію корупційної схеми на 93,3 млн грн. Про це в середу, 21 серпня, повідомила «Українська правда» з посиланням на ухвалу Вищого антикорупційного суду та Центр протидії корупції.

«Скасувати повідомлення про підозру Грановському Олександру Михайловичу від 21.10.2022 у кримінальному провадженні Nº52016000000000380 від 20.10.2016», – зазначено в ухвалі суду.

Ухвала Вищого антикорупційного суду в справі Олександра Грановського про підозру від НАБУ

Як повідомили в Центрі протидії корупції, мотиви судді стануть відомі лише після публікації повного тексту рішення. Утім, це рішення не є остаточним і може бути оскаржене до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом пʼяти днів з дня її оголошення. САП уже повідомила , що не погоджується з цим рішенням та планує його оскаржити.

Справа Олександра Грановського

21 жовтня 2022 року НАБУ і САП повідомили про підозру Грановському за організацію корупційної схеми на 93,3 млн грн на «Одеському припортовому заводі». У 2015 році завод уклав декілька угод з британською компанією Newscope Estates Ltd. щодо продажу добрив. НАБУ і САП заявили, що ця компанія виконувала роль «прокладки», ОПЗ фактично їм нічого не постачав, а у контрактах навмисно була занижена вартість добрив. Потім добрива продавалися за ринковою ціною реальним покупцям, при цьому їм напряму відвантажував добрива ОПЗ. Різницю в ціні учасники схеми виводили на пов'язані із ними рахунки.

Серед підозрюваних також є колишня помічниця депутата Грановського, колишня членкиня правління ОПЗ Ольга Ткаченко та власник компанії-прокладки Павло Чумак. Усі вони наразі перебувають у розшуку.

Нагадаємо, що у грудні 2022 року Грановському обрали заочну варту. У травні 2023 року Апеляція ВАКС залишила це рішення без змін. Тоді суддя ВАКС встановив як обґрунтованість підозри, так і наявність одразу кількох ризиків, зокрема, переховування Грановського від слідства та суду.

Грановського під час президентства Петра Порошенка називали «куратором президента в судах та прокуратурі». Журналісти неодноразово фільмували його зустрічі із суддями та прокурорами.

Грановський виїхав з України у серпні 2019 року, має паспорт громадянина Ізраїлю. Зараз перебуває за кордоном. Під час розгляду справи стало відомо про направлені обвинуваченням в Австрію і Велику Британію запити про його екстрадицію.