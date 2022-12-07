ВАКС заочно арештував екс-нардепа БПП Грановського

Вищий антикорупційний суд призначив підозрюваному в організації злочинної схеми зловживань на Одеському припортовому заводі екс-нардепу БПП Олександру Грановському заочне тримання під вартою. Про це повідомляє ЦПК.

Запобіжний захід 7 грудня 2022 року за клопотанням детектива НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав слідчий суддя ВАКС Андрій Біцюк. Це рішення відкриває шлях для розшуку Грановського через Інтерпол. Якщо екс-нардеп з'явиться на території України, його повинні затримати і доставити до суду протягом 48 годин для обрання запобіжного заходу.

Екс-нардепа Олександра Грановського (не слід плутати зі ще одним Олександром Грановським, якого нещодавно затримали в Одесі, – ред) підозрюють в організації схеми на Одеському припортовому заводі, через яку завод недоотримав 93,3 млн грн. У 2015 році ОПЗ уклав декілька угод з компанією Newscope Estates Ltd. щодо продажу добрив. НАБУ і САП вважають, що ця компанія виконувала роль «прокладки», ОПЗ фактично їм нічого не постачав, а у контрактах навмисно було занижена вартість добрив.

Потім добрива продавалися за ринковою ціною реальним покупцям, при цьому їм напряму відвантажував добрива ОПЗ. Різницю в ціні учасники схеми виводили на пов'язані із ними рахунки. Два роки тому підозру у цій справі отримали двоє посадовців ОПЗ Кімінчіджі та Чичельницький, власник компанії-учасниці схеми Newscope Estates Ltd Чумак та довірена особа екс-нардепа Ткаченко. Її Грановський пролобіював на посаду члена правління ОПЗ.

Троє підозрюваних (Грановський, Ткаченко та Чумак) давно виїхали з країни та оголошені у розшук. Захист наполягав на тому, що Грановський не переховується, а проживає на Кіпрі. На думку захисту, він не набув статусу підозрюваного, а один із ключових доказів обвинувачення (переписки Грановського з icloud) отримані детективами нібито в позапроцесуальний спосіб, а отже є недопустимим доказом.

Адвокати надали експертизи, зроблені на їхнє замовлення. Крім того, захист надав свої висновки аудиторів, зокрема KPMG, які не підтвердили збитки ОПЗ від продажу добрив.