Михайлу Волинцю вручили обвинувальний акт

Національне антикорупційне бюро вручило обвинувальний акт розшукуваному народному депутату від фракції «Батьківщина» Михайлу Волинцю. Політика, якого обвинувачують у недекларуванні активів на 1,79 млн грн, знайшли в одній із лікарень Києва, повідомила прес-служба відомства у Facebook.

Справу Волинця вже скерували до Вищого антикорупційного суду України (ВАКС). Йому оголосили про підозру 17 листопада, а 24 листопада депутата оголосили в розшук.

Після цього Волинець заявив, що госпіталізований та лікується в одній із клінік Києва. За словами політика, йому зробили операцію.

Нагадаємо, що за даними слідства, Волинець не вніс до електронної декларації за 2020 рік дані про доходи й автівку особи, з якою мав спільний побут, фактичні взаємні обов'язки, а також не вказав факт спільного проживання.

Крім того, депутат не вніс до декларації фактичне використання позашляховика 2019 року виробництва. Власником цієї автівки є син підозрюваного. Загалом вартість незазначених активів становить 1,79 млн грн.

24 листопада НАБУ оголосило у розшук нардепа Михайла Волинця.