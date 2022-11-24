66-річний Михайло Волинець не задекларував автомобіль сина, яким користується сам

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило у розшук народного депутата від «Батьківщини» 66-річного Михайла Волинця. Раніше журналісти з’ясували, що він користується автомобілем сина, який не вказаний у його декларації про доходи за 2020 рік. 17 листопада йому повідомили про підозру, а 24 листопада – оголосили у розшук.

НАБУ та Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) розпочала кримінальну справу за матеріалами програми журналістських розслідувань «Схеми». Зокрема, у квітні 2021 року журналісти з’ясували, що Михайло Волинець користується позашляховиком Toyota Highlander, який не вказаний у його декларації нардепа. Сам автомобіль зареєстрований на його сина Андрія Волинця.

17 листопада НАБУ і САП повідомили народному депутату про підозру за ч. 1 чт. 366-2 (внесення недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік) ККУ. 24 листопада НАБУ оголосило його у розшук. Зазначається, що він вніс недостовірні відомості у декларацію на загальну суму 1,79 млн грн.

«Під час досудового розслідування встановили, що народний депутат не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік, дані про доходи та автівку особи, з якою мав спільний побут, фактичні взаємні обов'язки, а також факт спільного з нею проживання», – йдеться в повідомленні НАБУ.

За фактом внесення до декларації фальшивих даних перевірку також провело Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), яке з’ясувало, що Михайло Волинець понад півроку користувався автомобілем Toyota Highlander. Сам депутат у своїх поясненнях НАБУ тоді зазначив, що цим автомобілем не їздив, натомість використовує «карту киянина» та надає перевагу громадському транспорту, іноді «користується службовим транспортом Верховної Ради у зв’язку з перебуванням у службових відрядженнях – залізничним транспортом».

Наразі ZAXID.NET не вдалося сконтактувати з Михайлом Волинцем.

Нагадаємо, що торік у САП заявляли, що Михайло Волинець у 2020 році купив квартиру в Києві за 7,6 млн грн, але в декларації не вказав, звідки з'явилися майже 3 млн грн, яких не вистачало на купівлю, зважаючи на розмір законних доходів. Через це САП звернулась до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) з позовом про визнання необґрунтованим активом квартири депутата.

Зазначимо, що журналісти також з’ясували, що син голови Михайла Волинця працює в компанії бізнесмена Ріната Ахметова «Метінвест». Сам 66-річний Михайло Волинець є головою Незалежної профспілки гірників України.