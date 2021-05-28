САП заявила позов про цивільну конфіскацію необґрунтованих активів нардепа Волинця

Прокуратура хоче конфіскувати у народного депутата квартиру у Києві, оскільки у 2020 році він не задекларував, звідки отримав майже 3 млн грн на купівлю житла. Про це повідомляє прес-служба САП.

Офіційно у САП не називають імені депутата, але, за даними «Інтерфакс-Україна», у правоохоронних органах, йдеться про депутата від «Батьківщини» Михайла Волинця.

У прокуратурі зазначили, що врахували інформацію у медіа. Так, за їхніми даними, депутат у 2020 році придбав трикімнатну квартиру в Києві, але не вказав, звідки з'явилися майже 3 млн грн, яких не вистачало на купівлю, зважаючи на розмір законних доходів. Загальну вартість квартири оцінюють у 7 млн грн.

Через це САП звернулась до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованим активом квартири депутата. Також вимагають конфіскувати житло. У суді народний депутат має довести законність походження коштів на квартиру, інакше її конфіскують.

Волинець пояснював журналістам, що частину коштів вклала жінка, з якою він живе. Він вирішив не вказувати цю інформацію в декларацію, оскільки вони не одружені.