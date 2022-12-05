НАБУ в Одесі затримало Бориса Кауфмана та Олександра Грановського

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали в Одесі бізнесмена і екс-нардепа Олександра Грановського за підозрою у створенні злочинної організації та підкупі чиновників. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ.

Слідство встановило, що восени 2021 року, після викриття злочинної організації, яка незаконно відчужувала комунальне майно Одеси, на її місті з’явилася нова. Ця організація взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста, серед яких взаємодія з забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств, інші аспекти взаємодії з бізнесом.

Повідомляється, що організатори налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради. Відповідні докази здобули у НАБУ і САП під час розслідування.

У відомствах не повідомляють даних про затриманих, але за словами джерела «Української правди», йдеться про бізнесмена і екс-нардепа Олександра Грановського та бізнесмена Бориса Кауфмана, про затримання якого повідомлялось раніше. Кауфман і Грановський давні бізнес-партнери. Зокрема, вони керують кількома готелями через компанію Vertex Hotel Group.

Борис Кауфман – одеський бізнесмен. Він є засновником інвестиційної компанії Vertex United, до складу якої входять активи готельного напряму, медіа-активи та інвестиційні проекти. Також Кауфман – співвласник найбільшої української дистриб'юторської компанії TEDIS Ukraine. А в 2013 році Vertex United купила у медіа-холдингу Бориса Ложкіна і мільярдера Геннадія Боголюбова медіа-проект «Фокус».

Олександр Грановський – український політик і бізнесмен. З 25 травня до 30 листопада 2014 року – депутат Київської міської ради. Був обраний від партії «Удар». На парламентських виборах 26 жовтня 2014 року обраний до Верховної Ради України за № 58 в списку Блоку Петра Порошенка.

Згідно розслідування програми «Наші гроші», Олександр Грановський з липня 2015 року користується безкоштовною охороною СБУ. Сам депутат, пояснює це тим, що він є свідком по карній справі. У листопаді 2016 року колишній президент Грузії та екс-голова Одеської області Міхеіл Саакашвілі звинуватив Олександра Грановського та Ігоря Кононенко у тому, що ті за вказівкою президента Петра Порошенка займаються підготовкою питання позбавлення політика громадянства України.

.У грудні 2016 року депутат та підприємець Олександр Онищенко заявив, що брав участь у підкупі голосів депутатів Верховної Ради для Петра Порошенка разом з Ігорем Кононенком та Олександром Грановським. 29 травня 2019 року Олександр Грановський вийшов з партії «Блок Петра Порошенка»[32].