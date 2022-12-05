Співробітники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали одеського бізнесмена Бориса Кауфмана. Про це 5 грудня повідомила «Українська правда» з посиланням на джерела в правоохоронних органах. Пізніше стало відомо, що його затримали за підозрою у вчиненні корупційних злочинів.

Своєю чергою, у прес-службі НАБУ повідомили, що 5 грудня в Одесі затримали трьох осіб за підозрою у створенні злочинної організації та вчиненні корупційних злочинів в Одесі. За даними слідства, восени 2021 року в Одесі виникла злочинна організація, що почала контролювати практично всі питання економічного життя міста, серед яких взаємодія з забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств тощо. Для цього учасники банди систематично підкуповували чиновників та депутатів міської ради ради.

«Наразі йдеться про двох організаторів та їхню довірену особу. Однак слідство встановлює й інших учасників злочинної організації», – повідомили в НАБУ.

За даними джерел Liga.net, одним із затриманих є Борис Кауфман. Попередньо йому та іншим двом затриманим інкримінують злочини за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) та ч. 3 ст. 369 (надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.

Місцеве одеське видання «Думська» повідомило, що 5 грудня відбулись обшуки у мерії Одеси, зокрема, співробітники НАБУ вилучили документи у юридичному та фінансовому департаментах, а також у кабінетах міського голови Геннадія Труханова та його заступників.

49-річний Борис Кауфман – одеський бізнесмен, засновник інвестиційної компанії Vertex United, до складу якої входять активи готелів «Брістоль», «Лондонська», «Президент-Готель», медіа-активи та інвестиційні проекти. Також він є співвласником найбільшої української дистриб'юторської компанії Tedis Ukraine.

У серпні Бориса Кауфмана затримали на кордоні під час спроби виїхати з України. Державне бюро розслідувань запросило повну перевірку його документів. До цього він відпочивав у Греції, після чого ненадовго повернувся в Україну. Під час чергового перетину кордону Державне бюро розслідувань видало щодо Бориса Кауфмана так званий «індекс В», що передбачає вивчення всіх документів відносно того, хто перетинає кордон. Борис Кауфман може безперешкодно виїжджати з України, оскільки має «білий військовий квиток» за станом здоров’я та трьох дітей.