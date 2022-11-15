Олександр Грановський раніше був народним депутатом від «Блоку Петра Порошенка»

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило в міжнародний розшук колишнього народного депутата Олександра Грановського в справі багатомільйонної корупційної схеми на «Одеському припортовому заводі», повідомила прес-служба НАБУ в вівторок, 15 листопада.

«НАБУ розшукує колишнього народного депутата України, якого вважають організатором корупційної схеми завдання 93,3 млн грн шкоди АТ "Одеський припортовий завод" (99,57% належать державі)», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, Грановський організував схему, за якою «Одеський припортовий завод» продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. Надалі ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям реального сектору економіки за конкурентними цінами. Однак фізично постачання забезпечував цим компаніям ОПЗ.

Нагадаємо, Олександр Грановський був народним депутатом Верховної Ради України VIII скликання, куди пройшов від партії «Блок Петра Порошенка» під номером 58. 2019 року він балотувався по мажоритарному окрузі в Харкові, але програв представнику партії «Слуга народу» Олександру Куницькому.