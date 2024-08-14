У березні журналісти опублікували розслідування про майно Кириленка

Керівнику Антимонопольного комітету України та колишньому очільнику однієї з ОВА повідомили про підозри у розкраданні десятків мільйонів, повідомили у пресслужбі САП у середу, 14 серпня. У пресслужбі не уточнили імені підозрюваного, проте нардеп Ярослав Железняк заявив, що йдеться про голову АМКУ та колишнього очільника Донецької ОВА Павла Кириленка, щодо статків якого зробили розслідування журналісти «Радіо Свобода» у березні.

За даними слідства, посадовець у 2020-2023 роках, будучи головою ОВА, незаконно набув 21 об’єкт нерухомості та елітне авто загальною вартістю майже 62 млн грн. При цьому доходи Кириленка та його родини не дозволяли здійснити такі покупки. У САП повідомили, що голова АМКУ записав на свою дружину та її родичів:

сім квартир у Києві та Ужгороді на 688 м²;

будинок під Києвом площею 220 м² та дві земельні наділи;

два гаражі;

шість місць для паркування машин;

три нежитлових приміщення площею в понад 190 м²;

автомобіль ВМW Х3.

Щоб приховати свої статки, протягом чотирьох років чиновник не зазначав відомості у декларації. У пресслужбі САП уточнили, що розслідування щодо Кириленка стало розслідування «Радіо Свобода». Детальніше про майно Павла Кириленка можна прочитати тут.

Посадовцю повідомили про підозру за ст. 368-5 ККУ (незаконне збагачення) та ч. 2 ст. 366-2 ККУ (декларування недостовірної інформації). Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі без права обіймати певні посади до трьох років та штраф.

Що відомо про Павла Кириленка

До отримання посади голови ОВА, 37-річний Кириленко працював військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України. На посаді Павло Кириленко пробув майже два роки, з вересня 2017 по 2019 рік. До того посадовець працював на різних посадах у прокуратурах Донеччини та Криму, а також в Офісі Генпрокурора. Має звання підполковника юстиції.

Павло Кириленко

У 2019 році ЗМІ повідомили, що у Павла Кириленка є старший брат Євген, який перейшов на бік російських бойовиків та працює у так званих «правоохоронних органах» так званої «ЛНР». Того ж року виявилося, що на тимчасово окупованій території живуть і батьки Павла Кириленка.

У вересні 2023 року Верховна Рада України призначила Кириленка головою АМКУ замість Ольги Піщанської. В березні 2024 року проти посадовця відкрили провадження за статтями про недостовірне декларування та незаконне збагачення.