Павло Кириленко очолює АМКУ з вересні 2023 року

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ розпочали кримінальне провадження щодо очільника Антимонопольного комітету та колишнього голови Донецької ОВА Павла Кириленка. Справу розглядають за статтями «недостовірне декларування» та «незаконне збагачення», повідомили у понеділок, 25 березня, «Радіо Свобода» у прес-службі САП.

САП повідомила, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження наступного дня після розслідування журналістів «Схем» – 22 березня. У розслідуванні йшлося про нерухомість та автомобілі родини Павла Кириленка на 70 млн грн, які сім’я придбала протягом 2020-2023 років.

«Прокурорами САП та детективами НАБУ за результатами опрацювання інформації оприлюдненої у журналістському розслідуванні програми розслідувань «Схеми» до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2024 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-2 та ст. 368-5 КК України», – повідомили САП на запит журналістів.

Досудове розслідування за статтями «незаконне збагачення» та «недостовірне декларування» здійснюють детективи НАБУ. Максимальна санкція статей передбачає до десяти років позбавлення волі без права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Нагадаємо, 21 березня журналісти «Схем» оприлюднилирозслідування, у якому йдеться, що родина Павла Кириленка придбала елітне майно на 70 млн грн, поки він очолював Донецьку ОВА. Йдеться про:

три квартири та офіс в Києві;

маєток та дві земельні ділянки під Києвом;

чотири апартаменти з паркомісцями в Ужгороді;

два елітних авто.

Жоден з членів родини не має бізнесу, тож офіційних доходів родини не вистачило б, щоб дозволити таке майно. Сам Кириленко заявив, що бабуся його майбутньої дружини раніше вигідно продала акції заводу «Стирол» у Горлівці, які вона отримала як співробітниця заводу, що сформувало стартовий капітал родини. Водночас ні родичі, ні голова АМКУ не змогли надати підтверджень їхніх статків. За їхніми словами, документи нібито залишилися у тимчасово окупованій Горлівці.