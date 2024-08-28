Павло Кириленко у залі ВАКС 28 серпня

ВАКС обрав запобіжний захід голові Антимонопольного комітету та ексочільнику Донецької ОВА Павлу Кириленку, підозрюваному в розкраданні мільйонів гривень та брехні у декларації. Посадовець може внести заставу, повідомило у середу, 28 серпня, hromadske із зали суду.

Рішенням ВАКС Павла Кириленка не помістили під арешт на 60 діб, як цього вимагала прокуратура. Втім йому дозволили внести заставу в розмірі 30,28 млн грн. Зазначається, голову АМКУ підозрюють у незаконному збагаченні 56 млн грн.

Журналісти повідомили, що запобіжний захід для підозрюваного чиновника не могли обрати з 15 серпня – засідання суду переносили тричі. Крім того, суддя не дозволяв відеофіксацію та трансляцію попередніх засідань 15, 20 та 27 серпня попри те, що вони були відкриті.

За даними hromadske, Павло Кириленко або його представники мають внести заставу протягом п’яти днів. Якщо за голову АМКУ внесуть заставу, він має:

носити електронний браслет;

прибувати до детектива за викликом;

не виїжджати з Києва без дозволу;

повідомляти про зміну місця проживання;

не спілкуватися зі свідками;

здати закордонні документи.

Журналісти повідомили, що прокуратура наполягала на запобіжному заході у вигляді 60 діб під арештом з можливістю внесення 121 млн грн застави, оскільки в Кириленка може бути й інше майно, записане на третіх осіб. Втім, суддя заявив, що розмір застави не має бути «завідомо непомірним» та затвердив її розмір у 30 млн грн.

«Я не знаю, чи помірні для нього 30 мільйонів, чи не помірні. Ну, 121 млн грн – великий сумнів, що він їх має, не знаю. Дуже великий сумнів. І тримання під вартою – це крайній засіб», – заявив суддя.

Що відомо про Павла Кириленка

До отримання посади голови ОВА у 2020 році, 37-річний Кириленко працював військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України. На посаді Павло Кириленко пробув майже два роки, з вересня 2017 по 2019 рік. До того посадовець працював на різних посадах у прокуратурах Донеччини та Криму, а також в Офісі Генпрокурора. Має звання підполковника юстиції.

У 2019 році ЗМІ повідомили, що у Павла Кириленка є старший брат Євген, який перейшов на бік російських бойовиків та працює у так званих «правоохоронних органах» так званої «ЛНР». Того ж року виявилося, що на тимчасово окупованій території живуть і батьки Павла Кириленка.

У вересні 2023 року Верховна Рада України призначила Кириленка головою АМКУ замість Ольги Піщанської. В березні 2024 року проти посадовця відкрили провадження за статтями про недостовірне декларування та незаконне збагачення.

14 серпня 2024 року Павла Кириленка затримали та повідомили про підозру в незаконному збагаченні на суму в понад 56 млн грн. За даними слідства, під час перебування на посаді голови Донецької ОВА, Кириленко незаконно набув 21 об’єкт нерухомості та елітне авто загальною вартістю майже 62 млн грн при тому, що ні він, ні його родина не мали достатнього доходу. Щоб приховати незаконно отримане майно, він протягом чотирьох років не оновлював декларацію.