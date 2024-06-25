Голів міста, районної ради та ще трьох посадовців підозрють у корупційній оборудці з продажу землі

СБУ спільно з САП та НАБУ викрили міського голову та голову райради на Закарпатті на корупційній схемі з продажу земельної ділянки, повідомили у пресслужбі НАБУ у понеділок, 25 червня. За даними журналіста Віталія Глаголи, йдеться про мера Мукачева Андрія Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя (колишнього кримінального авторитета на прізвисько «Блюк»).

За даними слідства, мер міста забезпечив прийняття рішення про продаж державної земельної ділянки приватному товариству, яке перебуває під фактичним контролем очільника РДА. Віталій Глагола повідомив, що Андрій Балога домовився продати територію стадіону «Авангард» у Мукачеві компанії Михайла Ланя – фірмі «Універсал-М». За даними НАБУ, посадовці домовилися продати ділянку за вдев’ятеро меншою вартістю.

«Підставою для цього стала експертна грошова оцінка із заниженою вартістю ділянки, за яку власникам компанії-оцінювачки надали хабар. В результаті таких оборудок землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн продали усього за 9,6 млн грн. Попри таку мізерну ціну, міський голова особистим рішенням ще й надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців», – повідомили у пресслужбі НАБУ.

Зазначається, що зловмисники завдали територіальній громаді збитків у майже 75 млн грн.

Правоохоронці затримали п’ятьох фігурантів оборудки за такими статтями ККУ:

міського голову Мукачева Андрія Балогу (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 ККУ);

голову районної ради Михайла Ланя (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 ККУ);

ексначальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 368-4 ККУ);

двох власників компанії-оцінювачки (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 368-4 ККУ);

оцінювача (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 358 ККУ).

У Мукачівській міськраді підтвердили інформацію про затримання Андрія Балоги, зазначивши, що впевнені в законності своїх дій і готові довести свою правоту в суді.

«В рамках кримінальної справи щодо викупу земельної ділянки ТОВ» «Універсам-М» відбулись чергові процесуальні дії, що здійснюють органи слідства. З самого початку розслідування керівництво та всі структурні підрозділи міської ради були відкриті для співпраці з правоохоронними органами та всіляко сприяли слідству, для забезпечення об’єктивного з’ясування всіх обставин цієї справи, відповідно до «букви» закону», – повідомили у міськраді.

Зазначимо, у жовтні минулого року у мерії Мукачева також відбулися обушки через продаж стадіону «Авангард». Щоправда, тоді нікого з посадовців не затримали.