Міський голова Мукачева Андрій Балога, якого затримали за підозрою в корупційних схемах та помістили під варту, вийшов під заставу у 30 млн грн. Посадовця помістили в СІЗО напередодні, 26 червня.

За даними журналіста Віталія Глаголи, у четвер, 27 червня, за Андрія Балогу внесли заставу в розмірі 30 млн грн. Напередодні Балогу зобов’язали на час слідства здати закордонні паспорти та не відлучатись за межі Мукачева без дозволу слідчого.

Нагадаємо, 25 червня мера Мукачева Андрія Балогу та голову Мукачівської районної ради й колишнього кримінального авторитета на прізвисько «Блюк» Михайла Ланя затримали за підозрою у продажі державної земельної ділянки за безцінь. Йдеться про територію стадіону «Авангард» у Мукачеві, яку Балога домовився продати компанії Михайла Ланя – фірмі «Універсал-М» за значно заниженою ціною – так, землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн продали усього за 9,6 млн грн, завдавши територіальній громаді збитків на майже 75 млн грн.

26 червня Андрію Балозі офіційно оголосили про підозру за ч. 2 ст. 28 ККУ (вчинення кримінального правопорушення за змовою), ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання службовим становищем). Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 30 млн грн застави.

27 червня ВАКС обрав запобіжний захід і Михайлу Ланю у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі тієї ж суми, що й в Балоги – 30 млн грн. Крім того, ВАКС арештував на два місяці начальника відділу комунальної власності та земельних відносин Мукачівської міської ради Олександра Лізанця. Йому визначили заставу у розмірі 5 млн грн.