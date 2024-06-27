Михайло Ланьо – підозрюваний у справі продажу за безцінь 3 га землі комунальної власності

У середу, 27 червня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід голові Мукачівської райради Михайлу Ланю. Посадовця взяли під варту з можливістю внести 30 млн грн застави, повідомили у САП.

Також ВАКС арештував на два місяці начальника відділу комунальної власності та земельних відносин Мукачівської міської ради Олександра Лізанця. Йому визначили заставу у розмірі 5 млн грн.

Нагадаємо, напередодні в СІЗО з можливістю внести 30 млн грн застави відправили мера Мукачева Андрія Балогу.

Андрій Балога, Михайло Ланьо та Олександр Лізанець – підозрювані у справі продажу 3 га землі комунальної власності. Йдеться про місцевий стадіон «Авангард», який за 9,4 млн грн купила компанія «Універсал-М», яку контролює Михайло Ланьо. За версією слідства, ринкова вартість землі становить 84,6 млн грн і від продажу об’єкту громада зазнала збитків на майже 75 млн грн.

До схеми з продажу землі мер та голова райради залучили ще чотирьох людей, які отримали підозри. Андрію Балозі та Михайлу Ланю загрожує до шести років позбавлення волі.