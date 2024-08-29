Павло Кириленко вніс заставу на наступний день після обрання йому запобіжного заходу

Голова Антимонопольного кабінету та колишній очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, якого підозрюють у розкраданні 56 млн грн, вніс заставу у розмірі 30 млн грн, повідомили у Вищому антикорупційному суді у коментарі «Суспільному» 29 серпня. Посадовець зобов’язався дотримуватися вимог суд, які йому висунули напередодні, 28 серпня.

ВАКС призначив Павлу Кириленку заставу у розмірі 30 млн грн, не помістивши його під арешт на 60 діб, як цього вимагала прокуратура. Сам Кириленко заявив «Суспільному», що на час розслідування продовжував виконувати обов’язки голови АМКУ – з посади його не відсторонили.

У четвер, 29 серпня, Павло Кириленко вніс заставу. Його зобов’язали дотримуватися низки вимог від суду, а саме:

носити електронний браслет;

прибувати до детектива за викликом;

не виїжджати з Києва без дозволу;

повідомляти про зміну місця проживання;

не спілкуватися зі свідками;

здати закордонні документи.

Зазначимо, Павла Кириленка затримали 14 серпня та повідомили йому про підозру в незаконному збагаченні на суму в понад 56 млн грн та брехні в декларації. За даними слідства, під час перебування на посаді голови Донецької ОВА, Кириленко незаконно набув 21 об’єкт нерухомості та елітне авто загальною вартістю майже 62 млн грн при тому, що ні він, ні його родина не мали достатнього доходу. Щоб приховати незаконно отримане майно, він протягом чотирьох років не оновлював декларацію.

Після затримання Кириленка суд тричі не міг обрати йому запобіжний захід, а суддя не дозволяв відеофіксацію та трансляцію попередніх засідань 15, 20 та 27 серпня попри те, що вони були відкриті. Врешті-решт, 28 серпня Кириленку обрали запобіжний захід. До слова, прокуратура вимагала для Кириленка заставу в розмірі 121 млн грн, оскільки припускала, що він має й інше майно, записане на третіх осіб. Втім, суд назвав такий обсяг застави «завідомо непомірним»