За корупційну схему з продажу землі Михайлу Ланю загрожує 6 років в'язниці

Голова Мукачівської районної ради Михайло Ланьо подав декларацію про доходи у 2024 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК 21 березня.

Михайло Ланьо задекларував 661 тис. грн зарплати, 128 тис. грн пенсії та понад 2,6 млн грн доходу від відчуження рухомого майна. На банківських рахунках голови Мукачівської райради розміщено 606 тис. грн. Також він тримає готівкою 380 тис. доларів та 1,1 млн грн.

У власності Михайла Ланя більше не залишилося землі. З трьох ділянок, які він вказав у декларації 2023 року, у новій декларації він зазначив дві і уточнив, що тепер орендує їх – у Мукачівської РДА. Також у голови Мукачівської райради більше нема офісу в Мукачеві та Mercedes-Benz S 500 вартістю 820 тис. грн, задекларованих у 2023 році. Натомість Михайло Ланьо вказав, що став власником AUDI SQ7 своєї дружини вартістю 450 тис. грн.

Дружина голови Мукачівської райради Маріанна Ланьо задекларувала 1 млн грн доходу від підприємницької діяльності, 582 тис. грн зарплати у компаніях «Савой М» та «Універсал-М». Остання фігурує у кримінальній справі проти Михайла Ланя. На рахунках у Маріанни Ланьо 60 тис грн та 32 тис. євро, ще 118 тис. євро, 75 тис. доларів та мільйон гривень вона тримає готівкою. У її власності залишаються квартира в Ужгороді, будинок в Мукачеві, 4 земельні ділянки та Porsche Cayenne за 4,5 млн гривень.

Нагадаємо, Михайло Ланьо обраний головою Мукачівської районної ради від партії «Батьківщина» у 2022 році. Він двічі був депутатом Верховної Ради України від «Партії регіонів» та групи «Воля народу» і 16 січня 2014 року під час Євромайдану голосував за диктаторські закони.

У жовтні 2023 року у голови Мукачівської райради та мера Мукачева Андрія Балоги пройшли обшуки через продаж місцевого стадіону «Авангард» фірмі родини Михайла Ланя. У червні 2024 року Михайла Ланя та Андрія Балогу арештували з можливістю внести по 30 млн грн застави. Сплативши заставу, підозрювані вийшли з СІЗО і продовжують очолювати райраду та міськраду у Мукачеві.