Володимир Зеленський зустрівся з Кітом Келлогом

У середу, 9 липня, Володимир Зеленський в італійському Римі зустрівся зі спецпредставником Дональда Трампа Кітом Келлогом. Він очолював американську делегацію на конференції з питань відновлення України. Володимир Зеленський повідомив деталі зустрічі.

За словами Володимира Зеленського, на тлі зростання кількості російських обстрілів, одною з головних тем було постачання зброї та посилення української протиповітряної оборони. Також Зеленський та Келлог обговорили про закупівлю американської зброї, а також її спільне виробництво в Україні.

Крім того, президент України та спецпредставник Трампа обговорили необхідність посилення санкційного тиску на Росію.

«Розуміємо, що потрібні жорсткіші обмеження проти російської енергетики, і особливо вторинні санкції проти покупців російської нафти. Сподіваємося на рух законопроєкту сенаторів Грема та Блюменталя в Конгресі США. Це те, що, безперечно, може змусити Росію більше думати про мир», – написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, на початку липня президент США Дональд Трамп провів окремі телефонні розмови з українським колегою Володимиром Зеленським та російським диктатором Владіміром Путіним. Трамп залишився невдоволений спілкуванням з Путіним, оскільки той вкотре відмовився від пропозиції припини вогонь. Водночас діалог із Зеленським Трамп назвав «дуже хорошим, дуже стратегічним».

Після цих розмов Трамп висловив невпевненість у своїй здатності зупинити війну, а також анонсував нові поставки озброєння для України. Зокрема, американський лідер розглядає можливість передачі системи протиповітряної оборони Patriot.