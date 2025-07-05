Дональд Трамп не впевнений, що зможе змусити Путіна припини війну проти України

Президент США Дональд Трамп повідомив журналістам, що не впевнений, що зможе закінчити війну Росії проти України. Про це у суботу, 5 липня, повідомила газета Politico.

Журналісти запитали Дональда Трампа, чи зможе він змусити Путіна припинити бойові дії в Україні, на що президент США відповів, що не має впевненості у цьому.

«Я не знаю. Я не можу вам сказати, чи станеться це. Я хотів би, щоб це сталося», – заявив Дональд Трамп.

Politico зауважує, що Дональд Трамп був задоволений останньою телефонною розмовою з українським колегою Володимиром Зеленським, назвавши діалог «дуже хорошим, дуже стратегічним». Зауважимо, що й президент України поділився гарними враженнями від останнього спілкування з Трампом, назвавши його «найкращим за весь час». За словами Зеленського, вони обговорили посилення української протиповітряної оборони та «ще кілька важливих питань».

Водночас Дональд Трамп дуже розчарований результатом розмови з російським диктатором Владіміром Путіним, який дав зрозуміти, що не збирається припиняти війну проти України.

«Він [Путін] хоче піти до кінця, просто продовжувати вбивати людей, це не веде до добра», – розповів Дональд Трамп.

Politico зауважує, що ці заяви Дональда Трампа суттєво відрізняються від тих, що він робив протягом передвиборчої кампанії. Зокрема, Трамп обіцяв припинити війну Росії проти України «протягом 24 годин». Також журналісти зауважують, що Трамп дуже хотів виступати посередником між Україною та Росією, однак США вже почали заявляти, що мають намір відмовитися від цього.

Нагадаємо, під час пресконференції на саміті НАТО у Гаазі 25 червня, Дональд Трамп допустив, що Путін може захотіти розпочати війну проти інших країн.