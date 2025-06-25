Дональд Трамп вважає, що Путін може захотіти розпочати війну проти інших країн

Президент США Дональд Трамп не заперечив, що російський диктатор Владімір Путін може захотіти розпочати війну за межами України. Про це він сказав під час пресконференції на саміті НАТО у Гаазі у середу, 25 червня.

Журналіст запитав Дональда Трампа, чи може Владімір Путін «мати територіальні амбіції за межами України». Президент США не заперечив такої можливості: «Так, я думаю, це можливо». Водночас Трамп заявив, що Путін хоче завершити війну з Україною, але «заплутався».

«Ви знаєте, він дуже близький з Іраном, він би хотів допомогти. А я йому сказав допомогти краще вирішити справи з Росією. Я знаю одне – Путін хотів би врегулювати (війну в Україні, – ред.), він хотів би вибратися з усього цього. Це для нього велика проблема», – заявив Дональд Трамп.

Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зауважив, що дійсно є можливість нападу Росії та КНДР на країни Балтії через 4-6 років.

Додамо, що Європейські країни також відчувають загрозу з боку Росії та готуються до можливого вторгнення. Зокрема, Фінляндія, Естонія, Польща, Латвія та Литва наприкінці березня 2025 року ухвалили рішення про вихід Оттавської конвенції, яка передбачає заборону виробництва, застосування та передачі протипіхотних мін.

The Telegraph пише, що згадані країни до кінця червня сповістять ООН про своє рішення. За даними журналістів, країни планують замінувати прикордонні ділянки, що межують з Росією, щоб запобігти можливому наступу.