Відмовитися від конвенції про заборону протипіхотних мін країни спонукнуло загострення безпекової ситуації в регіоні

Польща, а також Литва, Латвія та Естонія оголосили про вихід з Оттавської конвенції, яка передбачає заборону виробництва, застосування та передачі протипіхотних мін. Рішення країни аргументували необхідністю посилити власні кордони, йдеться у спільній заяві лідерів країн, оприлюдненій у вівторок, 18 березня.

Рішення вийти з конвенції про міни пов’язане з військовими загрозами для країн-членів НАТО з боку Росії та Білорусі. Країни-підписанти визнали, що безпекова ситуація в регіоні значно погіршилася.

«Ми вважаємо, що в нинішньому середовищі безпеки надзвичайно важливо забезпечити нашим силам оборони гнучкість і свободу вибору потенційного використання нових систем зброї та рішень для зміцнення оборони вразливого східного флангу Альянсу. У світлі цих міркувань ми, міністри оборони Естонії, Латвії, Литви та Польщі, одностайно рекомендуємо вийти з Оттавської конвенції», – йдеться у тексті заяви.

За даними країн, вихід з Оттавської конвенції є чітким повідомленням, що Польща та країни Балтії «готові та можуть вжити всіх необхідних заходів» для захисту власної території.

Країни запевнили, що попри вихід з конвенції про міни, вони залишатимуться «відданими міжнародному гуманітарному праву». Зокрема, йдеться про захист цивільних під час збройних конфліктів.

Зазначимо, Оттавську конвенцію про припинення використання протипіхотних мін як одного із засобів збройної боротьби підписали у 1997 році. Загалом підписантами Оттавської конвенції є 133 держави.

Україна, яка на той момент мала п’ятий у світі арсенал протипіхотних мін, стала підписантом конвенції у 1999 році, а ратифікувала її у 2005 році. Зазначимо, Росія не підписувала та не ратифіковувала Оттавську конвенцію.