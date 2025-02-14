Росіяни хочуть підготувати 100-150 тис. солдатів на території Білорусі

Росія підготує 15 дивізій солдатів для посилення ситуації на білоруському напрямку. Це угруповання окупанти зможуть використати як проти півночі України, так і проти інших європейських країн, що межують з Білоруссю, повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в Мюнхені 14 лютого.

За словами Володимира Зеленського, Україна в курсі про плани Росії посилити своїми військовослужбовцями Білорусь. Президент зазначив, що Росія готуватиме 15 дивізій.

«100-150 тис. людей, велике угруповування. Не впевнений, що воно піде наступом на Україну, може бути Польща, можуть бути балтійські держави», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент України припустив, що Росія зможе використати це угруповання, щоб повторити сценарій штурмів півночі України з Білорусі. Водночас, на думку Зеленського, росіяни можуть скерувати ці війська також і для атаки на Польщу чи країни Балтії.

Коли саме Росія почне формувати дивізії в Білорусі, Зеленський не уточнив. Президент зазначив, що про підготовку російських солдатів Україна говоритиме з США.

Нагадаємо, 5 січня Володимир Зеленський висловив думку, що Владімір Путін буде намагатися затягнути Білорусь у війну проти України цього року. Він припустив, що від залучення до війни Білорусі можуть постраждати прилеглі європейські країни.