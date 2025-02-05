Зеленський вважає, що Росія цього року почне розміщувати свої сили в Білорусі

Росія не прагне закінчити війну, а намагатиметься цього року втягнути в неї Білорусь. Про це у середу, 5 лютого, повідомив президент України Володимир Зеленський журналістам після зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі.

Зеленський вважає, що Росія цього року почне розміщувати свої сили в Білорусі. При цьому Владімір Путін провокуватиме інші країни.

«Це не просто риторика чергова. Ви побачите навесні, влітку або восени він буде розташовувати сили на території Білорусі. І багато європейців, а може і США, будуть говорити, що це залякування. Це залякування Польщі, залякування Литви та інших Балтійських партнерів», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що не знає, чи буде вторгнення у ці країни, але в будь-якому випадку російський президент затягне Білорусь у війну.

«Хоча, на мою думку, вони вже були у війні. Але їх люди ні, їх військо ні. Поки що. Але Путін цього дуже хоче. Тому, я думаю, що треба робити все, щоб його зупинити», – додав він.

Нагадаємо, у серпні 2024 року білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко наказав передати російським військам частину техніки із бойових підрозділів армії Білорусі.

У листопаді цього ж року стало відомо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії до України російські окупанти організували фільтраційний табір на території Білорусі, де незаконно утримували та катували полонених українців – як військових, так і цивільних.