Окупанти облаштували фільтраційний табір у місті Наровля

На початку повномасштабного вторгнення Росії до України російські окупанти організували фільтраційний табір на території Білорусі, де незаконно утримували та катували полонених українців – як військових, так і цивільних. Точне розташування виявили журналісти «Схем» спільно з «Білоруським розслідувальницьким центром», білоруською редакцією «Радіо Свобода» та за підтримки проєкту з документації воєнних злочинів Reckoning Project і хакерської групи «Кіберпартизани».

У четвер, 28 листопада, розслідувачі оприлюднили сюжет, в якому йдеться про фільтраційний табір для українців у білоруському місті Наровля. Місце фільтрації організували на базі однієї з будівель державного підприємства «Прип’ятський Альянс». Зазначається, що табір діяв щонайменше кілька місяців протягом 2022 року.

На території фільтраційного табору утримували військовополонених українців, а також цивільних. Там їх катували, били та допитували, а згодом використовували для створення російських пропагандистських відео. Серед тих, хто перебував у таборі, також були діти. Частина українців, які перебували у фільтраційному таборі в Наровлі, за даними правозахисників, досі перебувають у російському полоні – їх перевезли до виправних колоній на території Росії.

Правозахисні організації вважають побиття, допити та катування на території фільтраційного табору в Білорусі міжнародним кримінальним злочином. Також злочинними є дії диктаторської влади в Білорусі, яка дозволила російській армії розмістити місце ув’язнення українців на своїй території.