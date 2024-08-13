Білорусь уже передавала Росії озброєння у 2022 році, але тоді військова техніка поставлялася зі складів

Білоруський диктатор Аляксандр Лукашенко наказав передати російським військам частину техніки із бойових підрозділів армії Білорусі. Про це у вівторок, 13 серпня, повідомив білоруський портал «Бел-Новости».

Як повідомляється, техніку перекидають у терміновому порядку у зв'язку з втратами та нестачею бойових машин, як у Курській області Росії, так і на інших напрямках.

Білорусь уже передавала Росії озброєння у 2022 році, але тоді військова техніка поставлялася зі складів. Наразі йдеться про передачу прямо з бойових підрозділів.

«Це може говорити про те, що склади та арсенали Білорусі були спустошені у 2022-му і зараз Аляксандр Лукашенко може відповісти на запит Москви лише технікою зі складу діючих підрозділів», – йдеться у матеріалі.

Журналісти зазначають, що нині, навіть із запущеним військово-промисловим комплексом Росія не справляється з потребами армії, особливо коли відкриваються нові, цілком несподівані напрями фронту.

Як інформував ZAXID.NET, нещодавно Лукашенко заявив про нібито збиття силами ППО Білорусі кількох ударних дронів, які залетіли з боку України. Через це самопроголошений білоруський президент дав вказівку посилити угруповання військ на Гомельському та Мозирському тактичних напрямках, що межують із Київською та Чернігівською областями.