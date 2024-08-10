Лукашенко звинуватив Україну у порушенні повітряного простору Білорусі
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Самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко заявив, що Україна нібито порушила повітряний простір Білорусі. Про це він заявив під час робочої поїздки до Шкловського району у суботу, 10 серпня інформує Белта.
Сам інцидент нібито стався напередодні, о 18:10. За словами білоруського диктатора, сили ВПС та військ ППО, які у його країни спільні з Росією, були переведені у підвищену бойову готовність.
«Тому сили ППО були приведені у повну бойову готовність на перехоплення цілей. Їх було близько десятка. Вилетіли літаки, гелікоптер. І також засоби РСЗВ були переведені у підвищену бойову готовність», – заявив він.
Вже через годину, як стверджує Лукашенко, кілька цілей над територією Білорусі були знищені.
«Ми підозрюємо, що це ударні безпілотники. Порушивши повітряний простір Білорусі, летіли з України. Над територією Білорусі ми знищили цілі. Але потім вони змінили траєкторію польоту – ті, які над Росією залишилися, і попрямували в район Ярославля», – розповів він.
Лукашенко назвав інцидент провокацією та запевнив, що «без відповіді будь-які провокації не залишаться». Він також надав міноборони та генштабу Білорусі вказівки провести заходи для забезпечення безпеки держави.
Білоруський диктатор також прокоментував перебування українських військових на території Росії і заявив, що ЗСУ на курському напрямку просунулись на кілька десятків кілометрів вглиб та почали там окопуватися.
Зауважимо, що українська влада наразі ніяк не відреагувала на звинувачення білоруського президента, який з перших днів широкомасштабної війни підтримує Росію.