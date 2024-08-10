Аляксандр Лукашенко пообіцяв не залишити це без відповіді

Самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко заявив, що Україна нібито порушила повітряний простір Білорусі. Про це він заявив під час робочої поїздки до Шкловського району у суботу, 10 серпня інформує Белта.

Сам інцидент нібито стався напередодні, о 18:10. За словами білоруського диктатора, сили ВПС та військ ППО, які у його країни спільні з Росією, були переведені у підвищену бойову готовність.

«Тому сили ППО були приведені у повну бойову готовність на перехоплення цілей. Їх було близько десятка. Вилетіли літаки, гелікоптер. І також засоби РСЗВ були переведені у підвищену бойову готовність», – заявив він.

Вже через годину, як стверджує Лукашенко, кілька цілей над територією Білорусі були знищені.

«Ми підозрюємо, що це ударні безпілотники. Порушивши повітряний простір Білорусі, летіли з України. Над територією Білорусі ми знищили цілі. Але потім вони змінили траєкторію польоту – ті, які над Росією залишилися, і попрямували в район Ярославля», – розповів він.

Лукашенко назвав інцидент провокацією та запевнив, що «без відповіді будь-які провокації не залишаться». Він також надав міноборони та генштабу Білорусі вказівки провести заходи для забезпечення безпеки держави.

Білоруський диктатор також прокоментував перебування українських військових на території Росії і заявив, що ЗСУ на курському напрямку просунулись на кілька десятків кілометрів вглиб та почали там окопуватися.

Зауважимо, що українська влада наразі ніяк не відреагувала на звинувачення білоруського президента, який з перших днів широкомасштабної війни підтримує Росію.