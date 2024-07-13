Раніше цього тижня ще один Shahed перетинав кордон з Білоруссю

У ніч на суботу, 13 липня, російські окупанти атакували східні області України з безпілотників Shahed. Один із дронів після атаки полетів до Білорусі, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

За даними Миколи Олещука, уночі росіяни атакували схід України п’ятьма безпілотниками іранського виробництва типу Shahed-131/136. БпЛА запустили з Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї, який нещодавно атакували невідомі безпілотники.

«Чотири ворожі БпЛА збито підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони у Донецькій та Харківській областях. П’ятий – вийшов з повітряного простору України у напрямку Гомельської області Білорусі», – повідомив командувач Повітряних сил.

Результати роботи ППО у ніч на 13 липня

До слова, 11 липня російський дрон також залетів на територію Білорусі та перебував там щонайменше годину до того, як знову увійти у повітряний простір України. За даними «Беларускі Гаюн», ще до того, як БпЛА увійшов до повітряного простору Білорусі, її збройні сили підняли у повітря гелікоптер Мі-24 – моніторинговий проєкт припускає, що білоруські військові знали про маневр росіян та підіймали авіацію, щоб, в разі недоцільної роботи дрона, вчасно знищити його.