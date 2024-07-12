Основний напрямок удару росіян – Старокостянтинів

Російські війська вчергове атакували Україну за допомогою ракет та безпілотників у ніч на 12 липня. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Свою атаку російські окупанти розпочали ще ввечері 11 липня, коли випустили із літаків стратегічної авіації п’ять крилатих ракет типу Х-101 із Саратовської області Російської Федерації. Упродовж ночі ворог застосував 19 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу із районів Приморсько-Ахтарська Курської області РФ.

За даними командувача Повітряних сил, основний напрямок удару було місто Старокостянтинів на Хмельниччині. До відбиття повітряного нападу противника залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

«У результаті протиповітряного бою ракети було збито у Хмельницькій, Сумській та Черкаській областях. Також протиповітряною обороною збито 11 «шахедів» та безпілотників невстановленого типу у Миколаївській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській та Сумській областях. Решта вісім безпілотників локаційно втрачено», – ідеться в повідомленні.

Візуалізація Повітряних сил

Микола Олещук зауважив, що, імовірно, з метою перевантаження протиповітряної оборони, ворог використовує імітатори ударних БпЛА. Інформація про постраждалих та руйнувань, за інформацією командувача, не надходила.

Наслідки російської атаки у регіонах України

Керівник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін вранці 12 липня зазначив, що Хмельниччина другу добу поспіль перебуває під прицілом ворога. Уночі, під час повітряної тривоги, сили ППО знищили один ворожий БпЛА типу «Shahed» у регіоні.

«Місця падіння уламків встановлюються. Наразі звернень щодо травмованих, загиблих серед цивільного населення чи пошкодження майна не надходило», – прокоментував Тюрін.

На Миколаївщині силам ППО також вдалось знищити один БпЛА типу «Shahed», написав очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вранці на Дніпропетровщині працювала ППО. Підрозділ ПвК «Схід» збив один ворожий БпЛА.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів, що упродовж вечора та ночі у повітряному просторі Київщини були зафіксовані ракети та ударні дрони. За його словами, у регіоні працювали сили ППО і є збиті ворожі цілі.



«Влучань в житлові та критичні інфраструктурні об’єкти не зафіксовано. Постраждалих немає. На цей час оперативні групи фіксують падіння уламків у трьох районах на відкритих місцевостях поза межами забудови», – сказав Кравченко.

У Сумській ОВА повідомили, що уночі над Сумщиною сили протиповітряної оборони області знищили ворожу крилату ракету та БпЛА типу «Shahed».

У Вінницькій ОВА повідомили, що у ніч на 12 липня Сили оборони на Вінниччині знищили два ворожих БпЛА типу «Shahed».

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець зазначив, що протиповітряна оборона також працювала і на Черкащині. Зокрема захисники знищили крилату ракету в Черкаському районі та вразили ще одну ворожу ціль – її тип встановлюється. В обох випадках, за словами Табурця, минулось без наслідків.

«За попередньою інформацією, ще одну повітряну ціль наші оборонці знищили в небі над Золотоніщиною. У результаті загорілась суха рослинність. Пожежу загасили місцеві команди. Також пошкоджено лінію електропередач і вікна попередньо дев’яти приватних будинків. Обстеження території триває», – написав очільник Черкащини.

У пресслужбі Міністерства енергетики повідомили, що внаслідок ракетного обстрілу у Чернігівській області одномоментно знеструмився 1821 споживач у 10 населених пунктах. Також, у центральному регіоні під час повітряної тривоги вимикалась високовольтна повітряна лінія. На Харківщині під ворожий обстріл потрапила ремонтна бригада обленерго, працівники та техніка не постраждали.