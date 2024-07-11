Уночі 11 липня тривога лунала через загрозу ударних БпЛА

У ніч на 11 липня російські військові здійснили комбіновану атаку на Україну за допомогою безпілотників та ракет. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Ворог ударив по Сумщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області, а також атакував 6 ударними БпЛА типу «Shahed» із Приморсько-Ахтарська Російської Федерації. Ворожі ударні БпЛА були збиті у Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях.

Візуалізація Повітряних сил

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у ранковому зведенні зазначив, що уночі над областю сили ППО знищили один БпЛА типу «Shahed». Внаслідок падіння уламків збитого БпЛА на відкритій місцевості виникла пожежа сухої трави, яку швидко загасили вогнеборці. Постраждалих немає.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що під час повітряної тривоги уночі над Львівщиною сили та засоби ППО ПвК «Захід» знищили один ворожий безпілотник. Попередньо обійшлося без жертв, постраждалих та руйнувань, додав Козицький.

Також один ворожий безпілотник збили у межах Хмельницької області. За інформацією начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, станом на цей час, обійшлося без наслідків.

Керівниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук повідомила, що уночі ворог атакував Прикарпаття повітряними цілями. Завдяки роботі Повітряних сил, в області обійшлося без жертв та руйнувань цивільної інфраструктури.

До бойової роботи залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

У Сумській обласній військовій адміністрації зазначили, що внаслідок удару балістичними ракетами РФ на область поранень зазнала одна людина у Кролевецькій громаді.

Зазначимо, уночі 11 липня Повітряні сили оголошували тривогу, зокрема у східних та західних регіонах через загрозу ударних БпЛА.