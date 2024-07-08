Українська ППО вночі збила три крилаті ракети

В ніч на понеділок, 8 липня, російські військові випустили по Україні шість ракет. Українська ППО збила три повітряні цілі. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Зазначається, що росіяни атакували Україну з території Курської області (Росія) та тимчасово окупованого Криму. Загалом окупанти випустили чотири крилаті ракети Х-101 та дві балістичні ракети «Іскандер-М» з літаків стратегічної авіації Ту-95МС.

«За результатами бойової роботи протиповітряною обороною знищено 3 крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях», – повідомив Микола Олещук.

Зазначимо, що наразі про наслідки атаки не повідомляють.

Нагадаємо, масштабну повітряну тривогу в Україні оголосили близько 02:00. Перед цим Повітряні сили повідомляли, що російські літаки Ту-95 прямують на пускові рубежі. Близько 01:30 росіяни здійснили пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників.