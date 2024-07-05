Всі випущені за ніч БпЛА збили українські захисники

У ніч на п’ятницю, 5 липня, російські окупанти вчергове атакували Україну ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed. Загалом росіяни випустили за ніч понад 30 дронів, всі їх збила українська ППО, повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Повітряну тривогу через атаку російських безпілотників оголосили опівночі. Тоді Повітряні сили повідомили, що групи БпЛА, які рухаються через Херсонщину, атакують Чернігівщину, Київщину, Дніпропетровщину та Миколаївщину. Згодом українські захисники повідомили про рух безпілотників у напрямку Одеської, Сумської та Житомирської області. Повітряна тривога тривала протягом всієї ночі – приблизно о 05:00 Повітряні сили скасували повітряну тривогу.

«Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Упродовж ночі захисниками неба збито усі 32 “шахеди” у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Результат роботи ППО у ніч на 5 липня

Внаслідок падіння уламків у Макарівській громаді на Київщині пошкоджені шість житлових будинків, повідомив голова громади Вадим Токар. Загиблих та постраждалих внаслідок атаки немає.

Повітряні сили зазначили, що росіяни запускали безпілотники з російського Курська та Приморсько-Ахтарська. До слова, в останньому вночі також лунали вибухи – Приморсько-Ахтарськ, звідки окупанти систематично випускають БпЛА по Україні, атакували невідомі безпілотники. Місцева влада заявила про нібито збиття усіх БпЛА та повідомила про падіння уламків на житлову інфраструктуру. Крім того, у місці пошкоджена електропідстанція, через що у його частині відсутні вода та електропостачання.

Також вибухи пролунали у Ростові-на-Дону. Там місцеві мешканці повідомили про ураження нафтобази, а губернатор області заявив про« загоряння ландшафту».