Українська ППО знищила 24 ударні БпЛА

В ніч на суботу, 6 липня, росіяни випустили по Україні 27 ударних безпілотників типу Shahed, повідомили у пресслужбі Повітряних Сил. За даними пресслужби «Укренерго», російські дрони атакували енергетичний об’єкт на Сумщині.

Зазначається, що росіяни запустили 27 ударних БпЛА з території тимчасово окупованого Криму та Курської області Росії. Своєю чергою українські захисники знищили 24 російські дрони-камікадзе. Протиповітряна оборона працювала у межах Дніпропетровської, Полтавської, Запорізької, Херсонської, Харківської, Донецької, Сумської, Чернігівської, Вінницької, Київської, Кіровоградської та Миколаївської областях.

«До відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, ППО Сухопутних військ, підрозділи радіоелектронної боротьби», – йдеться у повідомленні.

Як повідомили у пресслужбі енергетичної компанії «Укренерго», на Сумщині російські дрони атакували один з об’єктів енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки частина жителів Сум та окремих районів Харківщини були знеструмлені, втім вранці енергетики відновили живлення для більшості споживачів.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 5 липня, росіяни атакували Україну 32 ударними безпілотниками типу Shahed. Українські захисники знищили всі випущені окупантами дрони-камікадзе.