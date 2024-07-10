Кілька груп дронів Shahed атакували різні області України, в Одесі лунали вибухи

У ніч на середу, 10 липня, російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе типу Shahed. Зокрема росіяни зосередили свою атаку на південь, центр та захід України, про що повідомили у пресслужбі Повітряних Сил ЗСУ.

Про загрозу застосування ворожих БпЛА Повітряні Сили повідомили приблизно о 22:00 9 липня. Тоді українські захисники зафіксували безпілотники на Дніпропетровщині та Херсонщині.

За даними пресслужбі Повітряних сил, кілька груп дронів з півдня розділилися та продовжили рух як у центр України, та і на захід. Українські військові попередили про БпЛА на території Кіровоградської, Черкаської та Дніпропетровської областей. Приблизно о 01:00 ворожі дрони здійснили захід на Житомирщину та Київщину.

Групи російських безпілотників, які рухалися на захід, помітили на території Вінницької, Рівненської та Хмельницької областей. Атака на західні регіони припала приблизно на 03:30.

Приблизно у той час в Одесі пролунали вибухи. У пресслужбі Повітряних Сил повідомили про роботу ППО по черговій групі російських дронів. Зазначимо, вночі на Одесі росіяни здійснили комбіновану атаку, застосувавши як дрони, так і ракети.

Наслідки нічного удару росіян

У пресслужбі «Укренерго» повідомили, що росіяни атакували дронами енергетичний об’єкт на Рівненщині, внаслідок чого в окремих районах області відбулися знеструмлення. Компанія зазначила, що станом на 07:00 постачання електроенергії вже відновили.

«На місці працюють усі відповідні служби. Загорання локалізоване. Люди внаслідок цього удару поранень не зазнали», – повідомив очільник Рівненської області Олександр Коваль.

Командувач Повітряних Сил України Микола Олещук повідомив, що вночі росіяни атакували Україну з тимчасово окупованого Криму:

20 безпілотниками Shahed,

чотирма КАР Х-59/Х-69;

однією балістичною ракетою «Іскандер-М».

«В результаті бойової роботи збито 14 “шахедів” в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях», – повідомив Микола Олещук.

Один БпЛА збили на Хмельниччині, і ще три – на Одещині.

Результат роботи ППО уночі 10 липня

У пресслужбі Повітряних Сил додали, що українська оборона також знищила три керовані авіаракети. Зазначається, що ракети росіяни спрямували на портову інфраструктуру Одеської області. До відбиття атаки залучали винищувачі, зенітні ракетні підрозділи, розрахунки мобільних вогневих груп та підрозділи РЕБ.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок російської атаки на Одеський район загинули двоє чоловіків – охоронець портової інфраструктури та водій вантажівки. Ще один чоловік, вахтовий матрос, постраждав від обстрілу, його госпіталізували.

Голова ОВА додав, що внаслідок падіння уламків отримали ушкодження складські приміщення, а також вантажівки та цивільний теплохід, в якого стався витік рідини.

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