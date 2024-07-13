Пожежу намагаються загасити щонайменше 49 людей

У ніч на суботу, 13 липня, невідомі безпілотники атакували нафтобазу на території Ростовської області Росії. Внаслідок влучання БпЛА на НПЗ зайнялася сильна пожежа, яку намагаються ліквідувати десятки людей, повідомили російські пропагандистські Telegram-канали із посиланням на місцеву владу.

За словами губернатора Ростовської області Васілія Голубєва, атака відбулася на НПУ у Цимляському районі регіону. Безпілотники атакували нафтобазу після 04:00.

На відео, оприлюднених очевидцями, видно, як з місця розташування нафтобази підіймається великий стовп диму, а також видно потужне загоряння.

За словами Голубєва, на місці немає загиблих та постраждалих. Пожежі на нафтобазі присвоїли третій ранг складності, до її гасіння залучили 49 людей та 14 одиниць техніки.

В атаці Голубєв традиційно звинуватив Україну. В міністерстві оборони Росії дронову атаку не прокоментували.

Нагадаємо, 9 липня безпілотники здійснили атаки на низку нафтобаз та підстанцій у Росії. Вибухи чули у Ростовській, Бєлгородській, Волгоградській області та інших населених пунктах Росії, а російське міністерство оборони заявило, що нібито збило 38 БпЛа.