Китайський літак приземлився на військовий аеродром «Барановичі»

У суботу, 6 липня, на білоруському військовому аеродромі «Барановичі» вперше в історії приземлився великий транспортний борт з Китаю. Про це повідомили пресслужба міністерства оборони Білорусі та моніторинговий проєкт «Білоруський гаюн».

Там заявили, що китайські військові візьмуть участь у спільному антитерористичному навчанні, яке відбудеться з 8 по 19 липня.

«Спільне тренування дасть змогу обмінятися досвідом, провести злагодження білоруських і китайських підрозділів, створити фундамент для подальшого розвитку білорусько-китайських відносин у сфері спільної підготовки військ», – заявили у білоруському міноборони.

Яка програма спільних навчань у військовому відомстві не уточнили.

В оборонному відомстві Білорусі при цьому розраховують на продовження співпраці і «подальший розвиток білорусько-китайських відносин у сфері спільної підготовки військ».

Як пише «Гаюн», спілкуватися з китайцями білорусам доведеться спрощеною англійською мовою.

«Першим успішним елементом цих навчань для 61-ї винищувальної авіабази можна вважати освоєння англійської мови для розуміння «китайської англійської» в умовах стресу (посадка іноземного літака) та подальшої взаємодії на тренуваннях після стількох років роботи з росіянами», – йдеться у повідомленні.