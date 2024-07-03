Китай розробляє ударний безпілотник-камікадзе під назвою Sunflower 200

Китайські та російські компанії розробляють новий ударний безпілотник, схожий на іранський дрон Shahed. Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на європейських чиновників увечері 2 липня. Союзники США стверджують, що це може означати, що Пекін, імовірно, наближається до надання летальної військової допомоги Росії, від якої застерігали західні чиновники.

За інформацією джерел видання, російські та китайські компанії провели переговори у 2023 році з метою копіювання іранського безпілотника Shahed і почали розробляти й тестувати нову версію БпЛА в цьому році. За їхніми словами, китайські безпілотники ще не використовувалися в Україні.

Офіційні особи не назвали тип розроблюваного безпілотника, але китайські оборонні сайти й кілька ЗМІ повідомили, що країна розробляє ударний безпілотник-камікадзе під назвою Sunflower 200, який зовні нібито схожий на іранський безпілотник Shahed 136.

«Надання Росії ударного безпілотника типу Shahed означатиме поглиблення підтримки Пекіном Росії, попри неодноразові попередження з боку США та їхніх союзників. Президент Сі Цзіньпін намагається зобразити Китай як нейтральну країну в конфлікті в Україні, хоча західні офіційні особи заявляють, що він надавав компоненти та іншу підтримку військам президента Володимира Путіна», – пише Bloomberg.

Водночас офіційні особи США заявляють, що Китай утримується від прямого надання зброї та артилерії РФ, що означало б безпрецедентну ескалацію і напевно призвело б до застосування санкцій проти Китаю. За оцінками США, Китай зважує, чи надсилати РФ повністю збудовані безпілотники, але водночас надсилає комплекти, які можна переобладнати в ударні дрони, розповів співрозмовник агентства.

Що відомо про роль Китаю у російсько-українській війні

З початку повномасштабного вторгнення Китай заявляє, що він є нейтральним гравцем у війні Росії в Україні й називає агресивну війну «конфліктом». У лютому 2024 року Китай опублікував свої «мирні» пропозиції щодо врегулювання війни Росії проти України з 12 пунктів. Зокрема держава запропонувала світу не тиснути на Росію санкціями, а навпаки співпрацювати з нею, щоб бойові дії не вийшли за межі України. Також Китай закликав Київ і Москву сісти за стіл переговорів.

Утім Росія все ще покладається на Китай у питаннях одержання критично важливих деталей і компонентів. У квітні низка ЗМІ повідомляли, що Китай надає Росії супутникові знімки для військових цілей, мікроелектроніку і верстати для танків, а також цілий ряд компонентів подвійного призначення, які використовуються в озброєннях або необхідні для їх виробництва. Китай заперечує будь-яке надання зброї сторонам конфлікту в Україні й суворо контролює експорт товарів подвійного призначення, заявив речник посольства Китаю в США Лю Пенгю.

У червні під час телефонної розмови Володимира Зеленського та президента Китаю Сі Цзіньпіна, китайський лідер пообіцяв не продавати зброю Росії. За словами Сі Цзіньпіна, це стосуватиметься будь-якого озброєння.