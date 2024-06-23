Китай веде торгівлю з Росією через так званий «сірий ринок»

Віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек закликав Китай припинити обходити запроваджені проти Росії санкції ЄС. Зокрема йдеться про експорт до Росії товарів, які можуть бути використані у війні проти України. Відповідну заяву Хабек зробив під час візиту до Шанхаю та після переговорів з міністром торгівлі Китаю Ван Вентао та міністром промисловості й технологій Цзінь Чжуанлун у Пекіні, повідомив Bloomberg у суботу, 22 червня.

Хабек, який також є міністром економіки країни в Німеччині, наголосив, що торгівля Китаю з Росією у 2023 році зросла більш ніж на 40%, трохи більша частина цього зростання припадає на енергоносії, а решту становлять так звані товари подвійного призначення.

«Якщо продукти, які використовуються у військовому комплексі, більше не будуть імпортуватися з Китаю, це також допоможе економічним відносинам між нашими двома країнами», – запевнив віцеканцлер.

За словами віцеканцлера, він порушив це питання на переговорах з китайськими урядовцями після того, як ті поскаржилися, що Німеччина ускладнює китайські інвестиції в технологічний сектор.

До слова, у квітні 2024 року адміністрація президента США Джо Байдена звинуватила Китай у постачанні Росії двигунів для крилатих ракет, безпілотників, а також верстатів для виробництва балістичних ракет. Тоді США закликали Євросоюз посилити дипломатичний та економічний тиск на Пекін.

У червні під час телефонної розмови Володимира Зеленського та президента Китаю Сі Цзіньпіна, китайський лідер пообіцяв не продавати зброю Росії. За словами Сі Цзіньпіна, це стосуватиметься будь-якого озброєння.