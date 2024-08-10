Білоруські війська наростили сили на Гомельському і Мозирському напрямках

Білорусь посилила свої війська на Гомельському і Мозирському напрямках, що біля кордону з Україною. Зокрема туди перемістили реактивні системи залпового вогню «Полонез» та ракетні комплекси «Іскандер». Про це повідомило міністерство оборони Республіки Білорусь після заяви самопроголошеного президента Білорусі Аляксандр Лукашенка про нібито «збиття цілей» зі сторони України у суботу, 10 серпня.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін підтвердив слова Лукашенка про нібито ліквідацію повітряних цілей, які порушили повітряний простір з боку України.

«З огляду на обставини в Україні, а також у Курській області Росії, головнокомандувач Збройних Сил віддав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках з метою реагування на будь-які можливі провокації», – заявив міністр.

Хрєнін зазначив, що білоруські військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, зокрема реактивні системи «Полонез» і комплекси «Іскандер» стягнуть у ці райони. Також Білорусь наростила свої сили та засобів зенітно-ракетних військ, радіотехнічних військ та авіації.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко відреагував на дії міноборони Білорусі. За його словами, стягування зброї зі сторони Білорусі до прикордоння – це «спроба допомогти» президенту РФ Владіміру Путіну і відвернути увагу українського командування на той напрямок.

Нагадаємо, вранці 10 серпня самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко заявив, що увечері 9 серпня, Україна нібито порушила повітряний простір Білорусі. За словами білоруського диктатора, сили ВПС та військ ППО, які у його країни спільні з Росією, були переведені у підвищену бойову готовність. Як стверджує Лукашенко, кілька цілей над територією Білорусі були знищені. Він також назвав інцидент провокацією та запевнив, що «без відповіді будь-які провокації не залишаться».