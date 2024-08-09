З часу битви на Курській дузі минуло понад 80 років. У 2024 році росіяни знову мають можливість фотографувати німецькі танки. Однак тепер техніка з позначкою трикутника Пенроуза – однієї з неможливих фігур з категорії оптичних ілюзій. Ймовірно, саме цей тактичний знак використали Збройні сили, щоб маркувати техніку під час наступу на Курщині. Бої на території Росії, які Кремлю здавалися неможливими, тривають вже третю добу. Російське міноборони переконує, що нічого особливого не трапилося, а місцева влада пише про активні бої за села й містечка.

Наразі важко уявити масштаб та наслідки такої операції, оскільки військове та політичне керівництво України не дає жодних коментарів про те, що відбувається.

ZAXID.NET розповідає про хронологію подій у Курській області Росії, реакцію союзників та ймовірні наслідки неочікуваного наступу.

«Друзі, це не РДК»

Впродовж вівторка, 6 серпня, з'являються повідомлення про прорив з території Сумщини кордону з Росією на території Курської області. Першими коротку інформацію публікували російські пропагандистські канали, які писали, що ЗСУ на важкій техніці просуваються в Курській області.

«Это не РДК, друзья. Регуляри "заходят". Понимать надо», – зазначали пропагандисти.

До обіду того ж дня окупанти повідомляли, що все під контролем і їм вдається відбивати наступ. Про це заявляв і виконувач обов'язків губернатора Курської області Алєксєй Смирнов. Він запевняв, що прикордонна служба ФСБ не допускає проривів, а зіткнення нібито сталися біля сіл Басівка, Журавка, Хотень, Юнаківка, Біловоди, Храпівщина Сумської області. Однак після обіду ситуація почала змінюватись. Російське міноборони навіть видалило один з дописів, в якому хвалилося успіхами.

Пропагандистські канали заявляли про нібито український обстріл міста Суджа та села Заолешенка. Влада області публікувала фото пошкоджених будинків та повідомляла про п'ятьох загиблих. Місцеві телеграми розповідали, що ЗСУ зайшли у село Гончаровка.

Ввечері з'явилася новина про збиття вертольота КА-52, спалені танки та російських військовополонених. Сумська ОВА згодом повідомила, що вертоліт збили в небі над Сумщиною.

Також ввечері міноборони Росії підтвердило, що на кордоні між Сумською та Курською областю тривають бої. Окупанти заявили, що на територію Росії зайшла 22 механізована бригада й атакувала Ніколаєво-Дар'їно та Олешні на Курщині. У самій бригаді наразі не коментують ситуацію.

Регіональні телеграм-канали Курської області того ж для писали про вибухи у місті Курчатов, де розташована АЕС, та опублікували відео, які нібито надсилали місцеві. З'явилася інформація, що ЗСУ захопили кілька сіл поблизу Суджі.

Водночас, як повідомили у Генштабі ЗСУ, Росія впродовж доби 35 разів обстріляла Сумщину. Ворог використовував КАБи, ракети й дрони. Внаслідок обстрілів загинула одна людина.

В одному з пропагандистських каналів, який налічує майже 800 тис. підписників, наступного дня, 7 серпня, з'являється коротке повідомлення: «Сужда… Кто-то за это ответит». Однак російське міноборони пише про нібито знищену техніку України на території Курської області й відбиті атаки. Влада регіону, як і телеграм-канали, суперечить таким повідомленням і пише про руйнування, загиблих та активні бої.

Позначки на техніці, яка перебуває у Курській області (Фото з російських телеграм-каналів)

На наступ в Курській області вперше публічно реагує президент Росії Владімір Путін. Він проводить нараду з урядом, генштабом, міноборони, ФСБ та звинувачує «Киевский режим в провокациях».

У російських телеграмах, а потім на сторінках депутатів держдуми, з'являються некрологи, присвячені загибелі відомого воєнкора-пропагандиста Євгєнія Поддубного. Згодом виявилося, що він живий, але отримав опіки й поранення. Колеги Поддубного в коментарях російським ЗМІ розповідали, що під час того, як він робив репортаж в Суджанському районі, отримав поранення внаслідок атаки українського дрона. Знімальна група Поддубного нібито побачила, як загорівся його автомобіль й перекинувся в кювет. Вони подумали, що ніхто не вижив і поїхали в безпечне місце.

Впродовж доби пропагандистські телеграми публікують фото й відео розбитих колон з начебто українською військовою технікою. Однак виявляється, що ця техніка російська.

Російська влада таки вводить в Курській області надзвичайний стан. Губернатор Смірнов говорить, що розпочалася евакуація мешканців, а в регіон приїхали медики з Москви та Санкт-Петербурга. Впродовж 7 серпня тривають бойові дії та обстріли в Гончарівці та Свердліково, що на околицях Суджі. Крім цього, в соцмережах з'явилася інформація про бої біля села Горналь та фото пошкодженого монастиря неподалік.

Мешканці Сужди публікують фото після обстрілів міста

Також 7 серпня росіяни повідомляли, що українці захопили газовимірювальну станцію «Суджа», через яку росіяни здійснювали транзит газу в Європу. У соцмережах росіяни повідомляють, що ЗСУ почали контролювати місто, але влада Суджі це заперечує. Пропагандисти розповідають про український наступ біля річок Снагость і Олешня й те, що ЗСУ зайшли на 15 км вглиб Росії.

Резонансною стає новина про те, що Службі безпеки вдалось вперше дроном збити на Курщині гелікоптер Мі-28. Волонтер та блогер Сергій Стерненко написав, що це один з тих безпілотників, на які збирали його підписники.

Наприкінці доби 7 серпня росіяни писали, що ЗСУ контролюють приблизно 50 км² території Курщини.

Вже 8 серпня Путін послухав доповідь губернатора Курської області. Очільник Кремля повідомив про евакуацію людей з прикордонних територій автобусами та залізницею. Проте російська залізниця закрила для пасажирів на Курщині вокзали «Суджа», «Корнєєво» та «Псьол». За словами Путіна, всі, хто покинув своє житло, отримають по 10 тис. рублів (4,7 тис. грн).

Пропагандистські ЗМІ заявляють, що у Курській області два роки будували фортифікації й витратили на них 15 млрд рублів (понад 7 млрд грн). Відомий пропагандист Юрій Котьонок написав, що ЗСУ вже самі будують оборонні споруди й перекидають в Росію БМП, БТР, танки та бронеавтомобілі. Ще один пропагандист Міхаіл Звєрчук заявив, що Україна контролює села Козача Локня, Мирний, Круглик і Бондарівка. Також нібито тривають бої за Мартинівку, Кореневе, Ольгівку і Крем’яне

У соцмережах 8 серпня також з'явилось відео, де кілька десятків російських прикордонників здаються в полон. Аналітики VoxCheck у співпраці зі Суспільним підтвердили, що відео зняли на КПП «Суджа». Однак офіційного підтвердження щодо полонених наразі немає.

Росіяни, яких ЗСУ могли взяти в полон біля КПП «Суджа» (Скриншот з відео)

OSINT-спільноти встановили кілька локацій, де ЗСУ могли захопити в полон росіян. Зокрема, іноземні аналітики GeoConfirmed повідомили, що біля села Гоголівка російські військові підняли білий прапор та самі здалися в полон.

Вже вночі 9 серпня російські телеграм-канали повідомляли про пожежі та вибухи у Курській, Ліпєцкій та Брянській областях.

Якщо орієнтуватися на повідомлення росіян, то площа, яку могли зайняти ЗСУ, становить приблизно 400 км². Аналітики DeepState вночі 9 серпня оновили мапу війни, на якій видно, що ЗСУ просуваються на території понад 200 км². Крім цього, за інформацією DeepState, росіянин зафільмував колону спаленої російської техніки поблизу села Октябирське. На відео видно понад десять вантажівок та вбитий особовий склад.

«Це не ми вибрали досягати цілей у війні»

З 6 серпня українська влада та військові офіційно не коментували подій у Курській області. Однак на фоні новин про бої головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський опублікував фото з підписом: «Працюю у вихідному районі…». Зазначимо, що вихідний район – це місце, де під час наступу починається рух підрозділів.

Фото, яке опублікував Сирський у своїх соцмережах

Згодом, у вечірньому зверненні 8 серпня, президент Володимир Зеленський без жодних деталей сказав, що Росія також повинна відчути війну. «Сьогодні було три доповіді головкома Сирського – доповіді результативні. Саме такі, які потрібні нашій державі зараз. ​Вдячний кожному воїну, кожному солдату та командиру, які забезпечують захист наших позицій та виконання завдань нашої оборони. Українці вміють досягати своїх цілей. І це не ми вибрали досягати цілей у війні. Росія принесла війну на нашу землю і повинна відчувати, що нею зроблене», – сказав Зеленський.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону відмовився коментувати причини та можливі наслідки операції у Курській області. За його словами, коли це буде потрібно, то все розкажуть військові. Однак він припустив, що події позитивно вплинуть на переговорну позицію України у війні.

«Ми можемо лише побажати українським захисникам успіхів»

Речник Державного департаменту США Метью Міллер 7 серпня повідомив, що Вашингтон не знав про операцію України в Курській області. Однак США підтримують з Україною зв'язок щодо цього. За словами Міллера, дії України не суперечать політиці США.

Водночас речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано у коментарі «Суспільному» зазначив, що Україна «має законне право захищатися й завдавати ударів агресору на його території, щоб відновити свій суверенітет».

Заступниця речника Пентагону Сабрін Сінгх на пресконференції у четвер, 8 серпня, сказала, що ситуація у Курській області не є ескалацією, а Україна може використовувати американську зброю. Однак Сінгх нагадала, що США не підтримує дальні атаки на Росію.

«Українці бачать, що атаки відбуваються через їхній кордон, тому вони повинні мати можливість відповісти. І тому ви бачите деякі транскордонні контрвогневі заходів, які українці можуть здійснювати поблизу свого кордону», – сказала Сабрін Сінгх.

КПП «Суджа» , що на кордоні з Сумсьською областю (Фото російських ЗМІ)

Однак рішучішою у заявах виявилась Німеччина. Голова комітету з питань оборони Бундестагу Маркус Фабер заявив, що українці можуть використовувати німецьку зброю на території Курської області.

8 серпня ЗСУ можуть застосовувати зброю Німеччини у Курській області Росії. Це стосується всього озброєння, зокрема й танків Leopard 2. Маркус Фабер назвав атаку на російську територію «законною й обґрунтованою». У своєму Twitter депутат Бундестагу навіть побажав українцям удачі під Курськом.

«Ми можемо лише побажати українським захисникам успіхів, зокрема під Курськом. Що успішнішими вони будуть, то швидше Кремль зрозуміє, що в Україні йому нічого не світить», – написав Фабер.

Про успіхи українців на Курщині заявило Міноборони Франції. Відомство вважає, що ця атака може змусити росіян перекинути війська з інших напрямків і зменшити тиск на інших ділянках фронту.

«Публічний ляпас Путіну»

Американське інформагентство Bloomberg називає операцію ЗСУ це першим вторгненням в Росію з часів Другої світової. За інформацією сайту, на територію Курської області 6 серпня зайшли приблизно 2 тис. українських військових. Bloomberg вважає, що операція має підкріпити аргументи Києва перед Заходом, що не потрібно боятися ескалації, а слід надати Україні все необхідне озброєння. Крім цього, такий наступ повинен підняти моральний дух українців і підірвати авторитет Путіна в очах росіян.

Про приниження російської армії пише й британське ЗМІ The Telegraph. Сайт зазначає, що Україні за 48 годин вдалося зайняти більше територій ніж за літо 2023 року. За інформацією журналістів, наступ на Курщині має три завдання. Йдеться про відволікання російських військ від наступу на Сході України, дестабілізація в російському суспільстві та просування угоди про обмін територіями. The Telegraph також пише, що Росія не засвоїла уроків після того, як вагнерівці наступали на Москву у червні 2023 року. Варіант того, що Україна хоче послабити російські війська на Донеччині, розглядає і британський мовник BBC.

Росіяни на білборді висловлюють солідарність Курській області (Фото російських ЗМІ)

Американський сайт Politico наголошує, що це перша операція на території Росії, яку проводять регулярні українські війська. Проте ризикованим наступ називає американська газета Washington Post. Її оглядачі пишуть про слабкі позиції України на Донеччині.

Французьке ЗМІ Le Figaro відзначає розгубленість російської влади. Журналісти пишуть, що Кремль не зміг ефективно організувати евакуацію з Курщини, бо просто не очікував наступу. Через це, як повідомляє польська газета Rzeczpospolita, давав російським ЗМІ вказівку «не нагнітати паніку».

Попри оптимістичні чи песимістичні прогнози розвитку наступальної операції на Курщині ЗМІ визнають – Україні вдалось всіх здивувати. Можливо, як пише журнал The Economist, ЗСУ таки вдасться дати «Путіну публічного ляпаса».