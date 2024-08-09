Поблизу Липецька триває детонація а районі аеродрому

Російські окупанти заявили про комбіновану атаку на Крим та вибухи поблизу аеродрому у Липецькій області у ніч на 9 серпня – через це росіяни запровадили режим надзвичайної ситуації та розпочали евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів. Згодом у пресслужбі Генштабу підтвердили атаку на аеродром «Липецьк» та влучання на території аеродрому.

У російському Липецьку приблизно о 03:00 пролунали потужні вибухи – місцеві пабліки повідомили про атаку БпЛА на воєнний аеродром та оприлюднили відео, на яких можна побачити потужну детонацію.

Через вибухи на аеродромі у Липецькому районі запровадили режим надзвичайної ситуації та оголосили евакуації з чотирьох прилеглих до аеродрому сіл – Копцевих хуторів, Федорівки, Яковлівки й Тинківки. Росіяни повідомляють щонайменше про шістьох постраждалих.

У пресслужбі Генштабу прокоментували повідомлення про атаку на місто та підтвердили успішне ураження аеродрому «Липецьк», внаслідок якого пошкодження низка об’єктів військового аеродрому.

«В ході атаки уражено склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об’єктів в районі летовища. Зафіксовано декілька джерел загоряння, здійнялася сильна пожежа та спостерігалася багаторазова детонація. Відомо, що на аеродромі “Ліпецьк” базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил РФ. Результати ураження уточнюються», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Окрім того, Сили оборони здійснили атаку по зенітних дивізіонах росіян на ТОТ Донеччини. Зазначається, що українські захисники завдали ударів по радарах від двох зенітних установок С-350 та однієї С-300.

Зазначимо, також місцеві Telegram-канали повідомили про застосування невідомих безпілотників на території тимчасово окупованого Криму приблизно о 02:00. Очевидці повідомили про вибухи поблизу села Чорноморське, яке розташоване в Євпаторійському районі.

На відео, оприлюдненому очевидцями, видно вибух у межах населеного пункту. Згодом окупаційна влада заявила про атаку на Севастополь та інші міста Криму. Місцеві канали повідомили про роботу російської ППО в районі аеропорту Бельбек.

Окупаційний губернатор Севастополя Міхаїл Развозжаєв заявив, що росіяни нібито збили протикорабельну ракету «Нептун» та начебто знищили повітряні та надводні дрони поблизу Севастополя. Скільки саме дронів атакували місто, Развозжаєв не уточнив.

У російському міністерстві оборони заявили, що начебто збили 82 безпілотники над територією над шістьма російськими областями та Кримом. Сім дронів, за даними ворожого міністерства, були морськими.

Росіяни традиційно звинуватили в атаці ЗСУ та заявили про збиття:

26 дронів над Бєлгородщиною;

19 дронів над Липецькою областю;

сім дронів над Курською областю;

п’ять дронів над Брянщиною;

чотири дрони над Воронезькою областю;

п’ять дронів над Кримом;

вісім повітряних та сім морських дронів над акваторією Чорного моря;

один дрон над Орловською областю Росії.

Зазначимо, у пресслужбі Генштабу не прокоментували заяви росіян про атаку на Крим.