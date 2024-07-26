Місцеві мешканці оприлюднили фото загоряння внаслідок обстрілу

У ніч на п’ятницю, 26 липня, тимчасово окупований Кримський півострів атакували ракети. У Сімферополі, Євпаторії та Новофедорівці, де розташований аеродром росіян, пролунали вибухи, повідомив Telegram-канал «Кримський вітер». Згодом у пресслужбі Генштабу ЗСУ підтвердили обстріл аеродрому та заявили про невдалу роботу російської ППО.

Вибухи пролунали приблизно о 02:30. Місцеві мешканці повідомили про понад 10 потужних вибухів. Зокрема, вибухи лунали в Євпаторії та районі селища Новофедорівка поблизу Сак.

Очевидці опублікували відео, на яких видно загоряння та чутно вибухи. «Кримський вітер» повідомив із посиланням на свої джерела, що вибухи лунали на аеродромі «Саки» у Новофедорівці.

За даними Telegram-каналу, ракети влучили у склад боєприпасів на аеродромі. До Новофедорівки спрямували пожежні машини, які, як повідомляє «Кримський вітер», змогли локалізувати пожежу.

Зазначимо, в російському міністерстві оборони атаку наразі не прокоментували.

Доповнено. У пресслужбі Генерального штабу ЗСУ підтвердили нічну атаку на аеродром «Саки». За даними українських оборонців, об’єкт прикривали російські установки ППО сучасного зразка, які вчергове засвідчили свою неефективність.

«Це один з оперативних аеродромів, які Росія використовує для контролю повітряного простору, зокрема акваторії Чорного моря, та завдання ударів авіаційними засобами ураження по українській території», – повідомили у Генштабі.

Наразі інформація щодо наслідків української атаки уточнюється.