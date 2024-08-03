У вересні 2023 року підводний човен вже опинявся під українською атакою

Сили оборони здійснили серію успішних ударів по об’єктах росіян у тимчасово окупованому Криму. Українські військові уразили російський підводний човен та зенітний ракетний комплекс. Про це у суботу, 3 серпня, повідомили у Генштабі Збройних сил України.

Зазначається, що атака на російські об’єкти була здійснена у п’ятницю, 2 серпня. Успішних ударів завдали підрозділи ракетних військ у взаємодії з підрозділами Військово-Морських Сил Збройних сил України. Українські військові в порту Севастополя уразили підводний човен чорноморського флоту Росії «Ростов-на-Дону». В результаті влучання човен затонув на місці.

«Знищення “Ростов-на-Дону” черговий раз доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря», – наголосили у Генштабі ЗСУ.

Українські аналітики групи «Dnipro OSINT з Гарбузом» опублікували супутникові знімки, які підтверджують успішне ураження російського підводного човна.

Супутникові знімки підтверджують ураження підводного човна «Ростов-на-Дону»

Також Сили оборони суттєво пошкодили чотири пускові установки зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф».

Довідково. Підводний човен Б-237 «Ростов-на-Дону» (за класифікацією НАТО – клас Kilo) є одним з чотирьох підводних човнів класу Kilo, здатних застосовувати ракети типу «Калібр». «Ростов-на-Дону» росіяни ввели в експлуатацію 26 грудня 2014 року. Українські військові вже не вперше завдають успішних ударів по підводному човну. 13 вересня 2023 року внаслідок української ракетної атаки судно зазнало суттєвих ушкоджень. Після цього росіяни намагалися відремонтувати підводний човен та проводили його випробування у Севастополі. Вартість підводного човна оцінюється у 300 млн доларів.