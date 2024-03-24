Сили оборони уразили великі десантні кораблі «Ямал» і «Азов», а також центр зв'язку та кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі. Інформацію, яка ще з вечора поширювалась в моніторингових пабліках, зранку у неділю, 24 березня, офіційно підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.

«Сили оборони успішно уразили великі десантні кораблі ”Ямал” та “Азов”, центр зв’язку, а також декілька об’єктів інфраструктури ЧФ РФ», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що пізно ввечері 23 березня з’явилися повідомлення про прильоти крилатих ракет у головний центр зв'язку Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі. Зокрема, аналітики моніторингового пабліку Osint technical повідомили про те, що щонайменше три українські крилаті ракети Storm Shadow щойно врізалися в головний центр зв'язку Чорноморського флоту Росії.

Великі десантні кораблі «Ямал» та «Азов»

Телеграм-канал «Кримський вітер» уточнив, що приліт ракет був у головний вузол спецзв'язку Чорноморського флоту РФ на вул. Миколи Музики, 1». Очевидці у Севастополі знімали моменти влучання.

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Своєю чергою окупаційна влада півострова уже традиційно повідомила про успішну роботу ППО і збиті цілі.

Корабель «Ямал». Що відомо?

«Ямал» – великий десантний корабель проекту 775. Збудований у Гданську (Польща) у 1987 році, увійшов до складу флоту у 1988 році. На його борту можуть бути встановлені дві здвоєні артилерійські установки АК-725, дві пускові установки реактивної системи залпового вогню А-215 «Град-М» та чотири пускові установки переносного зенітно-ракетного комплексу «Стріла-2». Також на борту можуть розміститися до 500 тонн техніки та вантажів, а також 225 десантників.

Тактико-технічні характеристики

Швидкість: 18 вузлів

Дальність плавання: 6000 миль при 12 вузлах

Екіпаж: 87 осіб

Водотоннажність: 4080 тонн

Довжина: 112,5 метра

Ширина: 15 метрів

Осадка: 3,7 метра

Корабель «Азов». Що відомо? Корабель «Азов» збудований у польському Гданську, увійшов до складу Чорноморського флоту у 1990 році. Спочатку мав найменування «БДК-54», а з 2000 року носить найменування «Азов», успадковане від однойменного великого протичовнового корабля Чорноморського флоту. На його борту можуть бути встановлені артилерійська установка АК-176, дві шестиствольні артилерійські установки АК-630, система залпового вогню УМС-73 «Град», чотири пускові установки переносного зенітно-ракетного комплексу «Стріла-2». Загалом на борту можуть розміститися до 500 тонн техніки та вантажів, а також 225 десантників.

Тактико-технічні характеристики