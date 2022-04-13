Поблизу острова Зміїний ракети «Нептун» влучили у корабель та завдали йому серйозних пошкоджень

Українські військові завдали ракетного удару по російському ракетному крейсеру «Москва». Поблизу острова Зміїний ракети «Нептун» влучили у корабель та завдали йому серйозних пошкоджень. Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

«Ракетний крейсер «Москва» сьогодні пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний. Ракети "Нептун", які стоять на сторожі Чорного моря, завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень. Слава Україні!», – повідомив у середу ввечері, 13 квітня, Максим Марченко.

За інформацією активіста Сергія Стерненка, це саме той крейсер, який разом із патрульним кораблем «Васілій Биков» був відправлений у відомому напряму нашими прикордонниками у перший день російського вторгнення.

Береговий ракетний комплекс «Нептун» – розробка українського КБ «Луч» та низки інших підприємств Укроборонпрому. «Нептун» оснащено крилатими ракетами Р-360, які здійснюють політ на надмалих висотах на дальність близько 300 км. Прийнятий на озброєння ЗСУ у серпні 2020 року. Ракета Р-360 має масу 870 кг, масу бойової частини – 150 кг, швидкість біля 900 км/год, а висота польоту над гребенем хвиль – від 3 до 10 м.

«Москва» – російський ракетний крейсер проекту 1164, флагман російського Чорноморського флоту. Був спущений на воду в 1979 році. Його довжина – 186 м, ширина – майже 21 м, а осадка – 8 м, водотоннажність 11,5 тисячі тонн. Судно могло розвивати швидкість до 32 вузлів, екіпаж – 510 осіб.

Крейсер озброєний артилерійською установкою АК-130, шістьма зенітними артилерійськими установками АК-630, вісьмома пусковими установками протикорабельних крилатих ракет П-1000 «Вулкан», вісьмома зенітними ракетними комплексами С-300Ф і двома ЗРК Оса-МА, а також двома торпедними апаратами калібру 533 міліметри. На палубі «Москви» базується вертоліт Ка-27.