Російський крейсер «Москва», по якому напередодні завдали ракетного удару Збройні сили України, затонув під час буксирування, повідомило міністерство оборони держави-агресорки.

«Під час буксирування крейсера “Москва” в порт призначення через пошкодження корпусу, отримані під час пожежі від детонації боєзапасу, корабель втратив стійкість. В умовах штормового хвилювання моря корабель затонув», – йдеться у повідомленні.

Також у міноборони Росії стверджують, що екіпаж крейсера був евакуйований на кораблі Чорноморського Флоту, які перебували в районі інциденту. Однак наразі неможливо встановити, чи достовірна ця інформація.

Збройні сили України завдали ракетного удару по «Москві» увечері в середу, 13 квітня. Однак росіянам цей інцидент подають як детонацію боєзапасу через пожежу, причини якої не називають. Також російська влада заявляла, що ракетне озброєння крейсера не пошкоджене.

У вересні 2020 року Чорноморський флот РФ повідомляв про вихід крейсера "Москва" в море після завершення планового ремонту (загалом крейсер перебував у ремонтних доках з 2018 року). Корабель увійшов до складу сил постійної готовності російського флоту. Росія називала його «найсерйознішим кораблем» у Чорному морі.

Крейсер «Москва» було закладено на стапелі Миколаївського суднобудівного заводу імені 61 комунара у 1976 році як ракетний крейсер «Слава». Спущений на воду 27 липня 1979 року.